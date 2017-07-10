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Meclis'te bir dönemin sonu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteğiyle kıyafet maddesi değiştiriliyor. Başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin ‘koyu renk elbise’ giymesi yeterli olacak. Teklife göre, Meclis’te milletvekillerinin, ‘Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları’na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine el konulacak.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
Meclis'te bir dönemin sonu

AK Parti ile MHP’nin hazırladığı 18 maddelik TBMM İçtüzüğü teklifinde Genel Kurul’da çalışma süresini artıran ve muhalefetin engelleme taktiği olarak kullandığı söz haklarını sınırlayan hükümlerin yanı sıra, MHP yönetiminin önemli istekleri de karşılandı.

Teklife göre, Meclis’te milletvekillerinin, ‘Türk milletinin tarihi ve ortak geçmişine yönelik hakaret ve ithamları’na geçici çıkarma cezası verilecek ve maaşlarının üçte ikisine (bugünkü miktarla 12 bin lira) el konulacak.

Bu hüküm, 1915 olaylarına ilişkin ‘Ermeni soykırımı’ gibi iddiaları hedef alıyor. Teklifin gerekçesinde ‘millet’ tanımına da yer verildi ve “Millet, tarihi süreç içinde teşekkül eden ortak değerler, kader ve gelecek duygusu etrafında toplanan, inanç, mezhep ve etnik farklarını aşkın bir topluluktur” denildi.

Teklife göre “Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve kanunlarda düzenlenen idari yapısı ve yerleşim birimlerine ilişkin Anayasa ve kanunlara aykırı isim ve sıfatlar kullanmak” da geçici ihraç cezasının gerekçesi olacak. Bu yasak da HDP sözcülerinin Genel Kurul’da sık sık kullandıkları ‘Kürdistan’, ‘Kürt illeri’ gibi ifadelere karşı MHP’nin talebiyle eklendi.

Frakın sonu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın isteğiyle kıyafet maddesi değiştiriliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre başkanlık kürsüsünde başkan ve vekillerin ‘koyu renk elbise’ giymesi yeterli olacak.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:53
  1. Türkiye
  2. AK Parti
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Kürdistan
  5. Hürriyet
  6. İsmail Kahraman
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