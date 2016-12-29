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Meclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacak

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği yazıda, anayasa değişiklik teklifinin 3-31 Ocak 2017 arasında hafta sonları da dahil olmak üzere TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini duyurdu.

Meclisin yeni yılda ilk mesaisi anayasa değişiklik teklifi olacak
Eklenme: 29 Aralık 2016, 20:18
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AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği yazıda, anayasa değişiklik teklifinin, 3 Ocak-31 Ocak 2017 tarihleri arasında, hafta sonları da dahil olmak üzere Meclis Genel Kurulunda görüşüleceğini duyurdu.

AK Parti milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifinin, 3 Ocak-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Genel Kurulda ele alınacağı belirtildi.

Çalışmaların, söz konusu tarihler arasında, hafta sonu dahil aralıksız devam edeceği ifade edildi. Bu nedenle, Ocak ayı boyunca tüm bakanlar, genel başkan yardımcıları, ihtisas komisyonu başkanları ve milletvekillerinin, 3 Ocak-31 Ocak 2017 tarihleri arasında resmi ve özel programlarını, TBMM Genel Kurulununun çalışma takvimine göre planlamaları istendi.

Teklif Genel Kurulda nasıl görüşülecek?

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi, en az 330 milletvekilinin kabul oyuyla mümkün olabiliyor. Teklifin görüşmelerinin ikinci turunda, 330'un altında oy alan madde, teklifin tümünün 330 oyun altında kalması halinde de teklifin tümü düşmüş oluyor.

Anayasa değişiklik teklifleri, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesindeki usule tabi oluyor. Ancak, bu teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülüyor.

İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamıyor.

İkinci görüşmede yalnızca maddeler üzerinde verilmiş değişiklik önergeleri görüşülüyor, birinci görüşmede üzerinde değişiklik teklifi bulunmayan bir madde hakkında ikinci görüşmede önerge verilemiyor.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor.

Meclisçe üye tamsayısının beşte üçü (330) ile veya üçte ikisinden az oyla (367) kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Doğrudan veya cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (367) ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri, cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

Halkoyuna sunulan anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halkoylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekiyor.

Kaynak: AA

 
EtiketlerAK Parti TBMM Grup Başkanlığıanayasa değişiklik teklifiGenel KurulAnadolu Ajansı
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