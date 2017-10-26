Meclis'in CHP'li yeni başkanvekili açıklandı

CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.İlk oylama Meclis Başkanvekili için yapıldı. Mevcut Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yarıştı ve Hamzaçebi kullanılan oyların 48’ini alırken, rakibi Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün 76 oy aldı.



Bu sonuçla CHP’nin yeni Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün oldu.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ DE SEÇİLECEK

Grup Başkanvekilliği, Meclis İdare Amirliği ve Divan üyeliği seçiminde ise ilk turda seçilen olmadı. CHP'nin 3 grup başkanvekilinden Levent Gök aday olmayacağını açıklamıştı. Diğer grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay ise yeniden aday. Bu isimler dahil Muharrem Erkek, Candan Yüceer, Gaye Usluer, Engin Özkoç, Aytuğ Atıcı, Haluk Pekşen ve Cemal Okan Yüksel seçim yarışına katılan isimler arasında. Grup başkanvekili seçilebilmek için gruptaki milletvekili sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekiyor. Yani en az 66 oy gerekli.