'Meclis'in 2018 yılı Bütçe Tasarısı komisyona sunuldu'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 2018 bütçesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Kahraman, "TBMM'nin 2018 yılı Bütçe Tasarısı 1 milyar 255 milyon 124 bin lira olarak Komisyona sunulmuştur. Bütçenin yüzde 49'unu personel giderleri, yüzde 6,3'ünü SGK devlet primi giderleri, yüzde 13'ünü mal ve hizmet alımı giderleri, yüzde 12,5'ini cari transferler, yüzde 19'unu sermaye giderleri ve binde 2'sini de sermaye transferleri oluşturmaktadır." dedi.

TBMM'ye bağlı Kamu Denetçiliği Kurumuna da Hazine yardımı olarak 22 milyon 703 bin lira pay ayrıldığını ifade eden Kahraman, bu tutarın toplam TBMM bütçesinin yaklaşık yüzde 2'sine denk geldiğine dikkati çekti.

Kahraman, 2018 yılı bütçesinde, 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 27,9'luk yaklaşık 273 milyon 500 bin lira, revize bütçe ödeneğine göre ise yüzde 20,3'lük yaklaşık 211 milyon 571 bin lira artışın söz konusu olduğunu söyledi.

İsmail Kahraman, bütçedeki artışa, milletvekili ödenek ve yollukları, personel maaşları, tedavi giderleri, mal ve hizmet alımları, elektrik, su, yakıt ve telefon giderleri gibi cari gider kalemlerindeki yaklaşık 145 milyon lira ile yeni hizmet binası yapımı ile büyük bakım onarım, donatım, makine-teçhizat, bilişim giderleri gibi yatırım kalemlerindeki 128 milyon 500 bin liranın neden olduğunu belirtti.