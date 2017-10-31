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Meclisi siber saldırılara karşı sertifikalı ‘hacker’lar koruyacak

Kamu kurumlarına yönelik siber saldırıların artmasıyla “beyaz hacker”lara kadrolarda yer açıldı.

31 Ekim 2017 Salı 08:29
Meclisi siber saldırılara karşı sertifikalı ‘hacker’lar koruyacak

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında bombaların hedefi olan TBMM, havadan ve yerden saldırılara karşı drone ve dronesavarların da devreye sokulduğu güvenlik önlemlerini artırırken, bilgisayar sistemleri üzerinden gelebilecek olası saldırılara karşı da güvenlik duvarını güçlendirmek için harekete geçti.

ETİK HACKER’LAR

Sürekli siber saldırıların hedefi olan TBMM, saldırılara karşı hacker yöntemlerine hâkim, bu alanda özel eğitim almış bilişim uzmanlarını istihdam etmek için harekete geçti. TBMM’nin iş ilanında, 22 bilişim uzmanı için aranan özellikler sıralandı.

İşe alınacaklarda aranan temel teknik ve mesleki özelliklerin yanı sıra özel niteliklerden bazıları şöyle:

- Incident Response (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda deneyim.

- SOC/SOME (siber olaylara müdahale) bilgisi ve deneyimi.

- Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

- Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi.

220 ADAY ARASINDAN SEÇİLECEK

Sınava, 2016 veya 2017’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70’i ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30’unun toplamı esas alınacak. Puan sıralamasında en yüksekten düşüğe doğru ilk 220 aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak. Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre adaylar işe alınacak.

Habertürk

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 08:29
  1. FETÖ
  2. TBMM
  3. hacker
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