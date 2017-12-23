Meclis yine bildiğiniz gibi... Vekiller birbirine girdi
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç mecliste kavga etti.23 Aralık 2017 Cumartesi 09:35
TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü.
"KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA SAKLANDI"
AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ konuşmasında; Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandığını iddia etmesi üzerine CHP'li milletvekillleri tepki gösterdi.
BİRBİRLERİNE LAF ATTILAR
Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, oturdukları sıralardan birbirlerine laf atarak tartışmaya başladı.
KAVGAYI MİLLETVEKİLLERİ ENGELLEDİ
Birbirlerinin üzerine yürüyen Yarkadaş ve Erdinç'i, araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri engelledi.