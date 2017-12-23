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Meclis yine bildiğiniz gibi... Vekiller birbirine girdi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç mecliste kavga etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:35
Meclis yine bildiğiniz gibi... Vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesi görüşüldü.

"KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA SAKLANDI"

AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ konuşmasında; Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklandığını iddia etmesi üzerine CHP'li milletvekillleri tepki gösterdi.

BİRBİRLERİNE LAF ATTILAR

Bu sırada CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ile AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, oturdukları sıralardan birbirlerine laf atarak tartışmaya başladı.

KAVGAYI MİLLETVEKİLLERİ ENGELLEDİ

Birbirlerinin üzerine yürüyen Yarkadaş ve Erdinç'i, araya giren CHP ve AK Parti milletvekilleri engelledi.

 

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 09:35
  1. CHP
  2. Barış Yarkadaş
  3. AK Parti
  4. Mehmet Şükrü Erdinç
  • DinçerDinçer11 sa önce
    Din nedir tarikat nedir cem nedir bi araştır.Dini kendinden uzaklaştırırsan evi olmayana evsiz yurdu olmayana yurtsuz söylendiği gibi dini olmayana dinsiz demek olduğunu herkes bilir.Sadece aklını kiraya verme
  • ÜmitÜmit13 sa önce
    Türkiye chp den vazgeçtiği gün büyük bir sıçrama yaşayacak. Fakat önce bu chp ve tayfası olan kamburdan kurtulmak lazım !
  • Halit ülkerHalit ülker13 sa önce
    Allah chp nin şerrinden beni ve türkiye yi korusun inşaallah bunlara kıyamete kadar iktidar yüzü göstermesin inşaallah.
  • TrabzonlularTrabzonlular13 sa önce
    İnsan şeytanlarıda var biliyormusunuz ? =6/112 Bu zalimler meclisi devamlı huzursuz ediyor bendeonları ismiâzamla CEHENNEMEyolluyorum.Misal aslanoğlu-kamer-denizfeneri vs Bayan berna oğluna yasin okumuş iyi gelişme var ama kuranı sağlara okumalı ve okutmalı.Adam mesud öylemi belki ! Boşbakanken nedediSiyasi hayatıma malolsada imamhatibleri kapatacağım,şimdi birilerinin intizarı müsebbible-rini MEZARA KAPATTIbu kainatın bir sahibi yokmu ?
  • Garip kulGarip kul13 sa önce
    İmamı Rabbaniler Mevlananlar Abulkadir geylaniler ak Şemseddinler Yunus emrelerkıyamete kadar olacaklar. Tasavvuf İslamdan ayrı bir şey değildir. osmanlıda her padişahın bir mürşidi vardı. tasavvufa dil uzatan şeytanın ve fetönün istediğini yapmıştır. Onlarda bunu istiyor.uyanık ol Müslüman
  • İkramcanİkramcan14 sa önce
    Türkiye, dindeki bölünme: tarikat-cemaatperestliği; siyasetteki bölünme:partiperestliği terk etmedikçe ülke olarak bölünme ve parçalanma riski altındadır. Partilerden vazgeçilmesi şarttır!
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