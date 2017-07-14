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Meclis önünde bomba paniği

Başkent’te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı.

14 Temmuz 2017 Cuma 09:32
Meclis önünde bomba paniği

Olay, sabah saatlerinde Çankaya’da fark edildi. Edinilen bilgilere göre; TBMM Dikmen Kapısı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın arasındaki Dikmen Caddesi üzerinde yol kenarında duran valizi gören TBMM görevlileri, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını şerit çekerek kapattı ve vatandaşları valizden uzak durmaları konusunda uyardı. TBMM’nin girişindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, çantayı cadde üzerine bırakan şahsı tespit etti ve şahsın bulunması için çalışma başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Dikmen Caddesi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valiz üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından valizin içinden çamaşır çıktı. Caddenin tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte hayat normale döndü.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 09:32
  1. Türkiye
  2. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  3. Çankaya
  4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  5. Dikmen
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