Meclis bütçe ve torba tasarı için mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu, bu haftaki çalışmalarına 31 Ekim Salı günü, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kurulmasına ilişkin tasarıyı görüşerek başlayacak.

Tasarıya göre, kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kuruluş olacak ve Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışında ofisler kurabilecek. Kurum için 50 kadro ihdas edilecek.

HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve bunları uygulayacak.

Helal Akreditasyon Kurumunun yurt dışında yürüteceği hizmetler için buralarda ofisler kurulabilecek. Yurt dışı ofisleri, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

127 maddelik "torba tasarı" 5 bölüm halinde görüşülecek

31 Ekim Salı ile 1 Kasım Çarşamba günü bu tasarıyı yasalaştırmayı planlayan Meclis, 2 Kasım Perşembe günü 127 maddelik "torba tasarıyı" görüşmeye başlayacak.

Genel Kurul, 5 bölüm halinde ele alınacak tasarı için, haftalık çalışma günleri olan salı-çarşamba-perşembe günlerinin yanısıra, pazartesi (yarın hariç) ve cuma günleri de mesai yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun çalışma takvimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu da yarından itibaren yaklaşık bir ay sürecek 2018 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

Komisyonda yarın, 2018 Yılı Merkezi̇ Yöneti̇m Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi̇ Yöneti̇m Kesi̇nhesap Kanunu Tasarısı'nın Geneli ile Sayıştay tezkereleri üzerinde görüşmeler yapılacak.

31 Ekim Salı gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri görüşülecek.