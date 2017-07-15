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Meclis başkanı Kahraman: Sütçü İmam, Nene Hatun...

TBMM, '15 Temmuz' özel gündemi ile toplandı. İlk açıklama Meclis Başkanı İsmail Kahraman'dan geldi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:04
Meclis başkanı Kahraman: Sütçü İmam, Nene Hatun...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), FETÖ mensubu teröristler tarafından 1 yıl önce kalkışılan darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Özel Oturumu ile açıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan özel oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı locasından takip ediyor. Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar kurulu üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli de parti gruplarındaki yerlerini aldı. Oturum İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte açıldı.

İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şunları söyledi:

TBMM Başkanı Kahraman konuşmasında özetle şunları söyledi: "Demokrasi nöbeti tutan asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Canını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Bugün Türkiye demokratik bir sistem ile yoluna devam etmektedir ve devam edecektir. 15 Temmuz bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, sosyal, laik, halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir.

15 Temmuz günü millet olarak her kurum ve kuruluşu ile başarılı bir imtihan verdik. Meclisimiz de bir imtihan verdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak Meclisimizi açık tutarak milletin sesinin ne kadar gür olduğunu gösterdik. Örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece 3 partinin hazırladığı bildiriyi Meclis'te 4 partinin imzası ile ortak olarak kamuoyuna açıkladık. Hanımefendi milletvekillerinin her birinin Nene Hatun olduklarını ifade etmek isterim. Nene Hatunlar yalnız değil, Sütçü İmamlar da var. Topyekün bütün Meclis, Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:04
  1. ismail kahraman
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