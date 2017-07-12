Meclis, 15 Temmuz raporunu tamamladı

TBMM, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak raporunu tamamladı. Söz konusu rapor, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

MAYIS'TA AÇIKLANMIŞTI

Meclis'in darbe girişimi taslak raporu, 26 Mayıs tarihinde açıklandı. Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, taslak raporun detaylarını paylaştı.

Darbe girişimini FETÖ'nün gerçekleştirdiğine yönelik birçok bilgi ve belge topladıklarını vurgulayan Petek, "Raporumuzda darbe girişiminin ardında FETÖ olduğu kesin şekilde ortaya konmuştur" dedi. Petek ayrıca, darbe girişiminin önceden haber alınamamasının da istihbarat zaafı olduğunu kaydetti. 15 Temmuz'da saat saat neler yaşandığını aktaran Petek, MİT'ten gelen rapora ilişkin de bilgi verdi.