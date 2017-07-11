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Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın tavsiyesi

Aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirten uzmanlar, halka aşırı sıcaklarda mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.

11 Temmuz 2017 Salı 10:40
Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın tavsiyesi

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, son günlerde artan sıcaklara karşı uyararak, 10.00-16.00 saatleri arası mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi.
Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artarken metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.
"10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın"


Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulmasının her zaman mümkün olmadığı vurgulanarak, "Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon),kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının D vitamini sentezi gibi olumlu etkilerinin yanında zararlı etkileri de oldukça fazladır. Maruz kalınan UV radyasyonun en yüksek düzeyde olduğu 10.00-16.00 saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

En çok risk taşıyan gruplar

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar ise şöyle açıklandı:

"Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, dört yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler, sokak çocukları ve evsizler. Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur."

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:40
  1. Tekirdağ
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