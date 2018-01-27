MEB'den müdürlere yazılı ve sözlü sınav

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı hazırlanarak, paydaşların görüşleri alınmak üzere yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca, Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı, paydaşların görüş ve önerileri alınmak üzere Bakanlığın veri toplama modülünde yayınlandı.

Buna göre, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınav yapılacak.

Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Yapılacak yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yine Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak.

Sözlü sınav

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Sözlü sınav sonuçları, sınavların tamamlandığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak.

Başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak.

20 eğitim kurumu tercih etme hakkı

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek.

Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla, aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak.