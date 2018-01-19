MEB'den 'Çince seçmeli ders' için çalışma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Çince'nin gelecek yıl okullarda seçmeli ders olarak okutulması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gençoğlu, bir program için geldiği Edirne'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen yaşayan diller ve lehçelerin öğretiminin seçmeli dersler kapsamında olduğunu belirtti.

Bu kapsamda öğrencilerin seçebileceği 9 ders olduğunu ifade eden Gençoğlu, "Abazaca, Lazca, Gürcüce Zazaca'ya kadar geniş bir çerçeve orası. Bu dersler kanıksanmış durumda. Öğrencilerimiz tercih ediyor, öğretmenlerimiz aktif bir şekilde öğretiyor." dedi.

Birçok üniversite ile bu derslerin verilmesi anlamında iş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Dicle Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi paydaşlarımızdan. Biz açıkçası bu dersleri önemsiyoruz çünkü Türkiye'nin zenginliklerini ön plana çıkaran ve zenginliklerin bir güç olduğunu tarif eden derslerdir. Ortaokul seviyesinde öğrencilerin bu derslerle tanışıyor olmaları bizim açımızdan önemli kaynak ve güçlerimizden bir tanesidir.

Sadece 'yaşayan diller ve lehçeler dersi' bağlamında değil ortaokul seviyesinde Çince dersine yönelik birtakım çalışmalar başlatmış bulunuyoruz. Bu anlamda Ankara Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimizle bir öğretim programı ve yine aynı şekilde akabinde de ders kitaplarına yönelik çalışmalar başlatılacak. Arnavutça ve Boşnakça'daki gibi Çince'de de 6, 7 ve 8. sınıflar için kitaplar yazılacak. Şu anda Çince dersine yönelik öğretim programının önemli bir aşamasına gelmiş durumdayız. Bunun ardından da kitaplar hazırlanacak. Tabii bu anlamda Türkiye'deki yetkin üniversitelerdeki hocalar sürece aktif bir biçimde dahil olduğu için çok hızlı bir biçimde tamamlayacağımızı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılına da yetiştireceğimizi düşünüyoruz."

- "Yabancı dilleri Avrupa dilleri ile sınırlamamalı"

Yabancı dil deyince akıllara sadece İngilizce, Fransızca ve Almanca gelmemesi gerektiğini vurgulayan Gençoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın geçtiğimiz günlerde yabancı dil olarak okutulmasına yönelik kabul ettiği Korece ve Çince bu derslerdendir. Türkiye kendisini yabancı diller bağlamında sadece Avrupa dillerine sınırlamamalıdır. Biz açıkçası merkez Avrupa dillerinin dışındaki dilleri de çocuklarımız tarafından öğrenilmesini ve buna yönelmelerini arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek." şeklinde konuştu.

-"Gelecek yıl katılım daha da artacak"

Gençoğlu, Trakya Üniversitesi ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 2016'da Boşnakça ve Arnavutça derslerine ilişkin protokol imzalandığını belirterek, "Bu protokolün amacı şuydu; özellikle Balkan dillerinden Boşnakça ve Arnavutça'nın öğretim programının hazırlanması ve buna yönelik 5, 6 ve 7. sınıflarda ders yapısının başlatılmasıydı. Trakya Üniversitesi çok hızlı biçimde, ekim ayında başladığı çalışmayı mayıs ayında kitapla birlikte tamamladı. Hem kitabını yazdı hem de öğretim programını tamamladı. Geçtiğimiz eylül ayından itibaren bu dersleri ve kitapları okutuyoruz." diye konuştu.

Bu yıl katılımın az olduğunu ancak tanıtımın ardından gelecek yıl daha fazla katılım beklediklerini dile getiren Gençoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda İzmir'de ve İstanbul'da öğrencilerimiz Boşnakça ders kitaplarını aldılar, okumaya da devam ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın çok daha ciddi manada artacağını düşünüyoruz çünkü kitabın basım süreciyle alakalı bir gecikme söz konusu olduğu için kitaplar olmadığında öğrenciler seçmek istemeyebiliyor ancak şu anda kitaplarımız da var programımız da hazır hatta şu anda Trakya Üniversitesi 6, 7 ve 8. sınıf kitaplarına da odaklanmış durumda ve taahhütleri önümüzdeki eylül ayına kadar kitapları tamamlamak. Açıkçası şu anda ortalama 250 öğrencimiz her bir dersi seçmiş durumda Boşnakça ve Arnavutça için ama genel olarak baktığımız zaman biz bu rakamı çok kalıcı bir rakam olarak görmüyoruz. Önümüzdeki yıl çok ciddi manada artar."