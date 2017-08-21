MEB yönetici atama başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılı yönetici atamaları kapsamında yönetici olarak görev almak isteyenler için başvurular bugün başladı. Başvuru süresi 25 Ağustos 2017 tarihinde sona erecek.



Yönetici adayları başvurularını MEBBIS üzerinden yapabilecek.



BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Yönetici atama için Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yönetici görevlendirme kılavuzu(2017) içeriğinde yönetici adaylarının merak ettiği her şey mevcuttur. Öte yandan ilgili kılavuzdaki atama takvimi güncellenmiştir, adayların bu konuya dikkat etmesi gerekmektedir.



MEB 2017 YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



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