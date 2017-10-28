MEB personeline diksiyon eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla Müşavirliği personeli ve bürokratların sekreterleri, "İletişim ve Etkili Konuşma Semineri" kapsamında diksiyon eğitimi aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 5 günde düzenlenen 30 saatlik seminere katılan 20 personele, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken tarafından eğitim verildi.

Azdiken, bakanlığın farklı genel müdürlükleri ve birimlerinden birçok personelin diksiyon eğitimine katıldığını söyledi.

Eğitimin aynı zamanda terapi gibi olduğunu vurgulayan Azdiken, şöyle konuştu:

"Çünkü diyaframı doğru kullanmaktan tutun da bir metnin nasıl okunacağına kadar bütün ayrıntıları arkadaşlarımızla paylaştık. Eğitimimiz boyunca ses nefes uygulamaları, sesli ve sessiz harflerin doğru kullanımı, ulama, vurgu, tonlama, farklı haber metinlerinin, günlük konuşmaların nasıl yapılacağı noktasında baştan aşağıya uygulamayla gerçekleştirdiğimiz dolu dolu bir eğitim oldu. Tüm arkadaşlarımız birebir uygulamalara katıldı. Hepsinin de çok mesafe katettiğini düşünüyorum."

"Kelimeleri daha dikkatli kullanmaya başladım"

Kursiyerlerden MEB Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personeli Beral Sezgin, konuşma ve iletişim konularındaki eksikliklerini burada giderdiğini kaydederek, "Konuşmanın ve iletişimin çok önemli olduğunu seminerimizde net olarak gözlemledim, bilgilendim." diye konuştu.

Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü personeli Ülkü Özdemir de eğitimi aldıktan sonra kelimeleri daha dikkatli kullanmaya başladığını vurgulayarak, "Eğitimde işlenen konulardan biri de tekerlemelerdi. Bunları biraz daha rahat söylemeye başladığımı düşünüyorum. Heyecanımı kontrol etmeyi de öğrendim. İşimiz gereği sunumlar gerçekleştiriyoruz. Burada öğrendiğim bilgileri, sunumları hayata geçirirken kullanacağımı düşünüyorum." dedi.

İnsan Kaynakları Eğitim Dairesi Başkanlığı personeli Nursel Aybek, seminerin çok faydalı olduğunu belirterek, "Eğitimin öncesinde kelimeleri doğru kullanmadığımızı fark ettim. Bunun dışında diyafram kullanmayı kesinlikle bilmiyordum. Ama 4 gündür sabah uyanır uyanmaz, pencereyi ve balkonu açıp, önce nefes teknikleri yapıp, sonra derse giriyorum." diye konuştu.

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme ve BİMER Şube Müdürlüğünden Fehmi Yerlikaya da eğitim sayesinde, nefeslerini doğru kullanmadıklarını fark ettiklerini dile getirdi.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanı Zeki Altın da "Bu eğitimin, özellikle burada kalmaması, Türkiye'deki tüm resmi kurumlarda, okullarda, hepimize, öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilmesi gereken çok önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.