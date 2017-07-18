MEB Müsteşarı'ndan öğretmen alımı açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı bugün basın toplantısıyla yeni müfredatı açıkladı.Toplantıdan sonra, memurlar.net olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'e 10 bin öğretmen alınacak mı? Alınacaksa ne zaman alınacak şeklinde iki soru yönelttik.Milli Eğitim Müsteşarı Tekin, henüz netleşmiş bir şey yok ama eğer 10 bin öğretmen alınırsa, Şubat'ı bulur. Çünkü mülakatlar ve Güvenlik soruşturmaları gibi durumlar var. Bu yüzden Takvim Şubat'ı bulur dedi., 10 bin öğretmen alınırsa Takvim Şubat'ı bulur dedi.18 Temmuz 2017 Salı 14:19
Milli Eğitim Bakanlığı bugün basın toplantısıyla yeni müfredatı açıkladı.
Milli Eğitim Müsteşarı Tekin, henüz netleşmiş bir şey yok ama eğer 10 bin öğretmen alınırsa, Şubat'ı bulur. Çünkü mülakatlar ve Güvenlik soruşturmaları gibi durumlar var. Bu yüzden takvim Şubat'ı bulur dedi.