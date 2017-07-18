MEB Müsteşarı'ndan öğretmen alımı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı bugün basın toplantısıyla yeni müfredatı açıkladı.

Milli Eğitim Müsteşarı Tekin, henüz netleşmiş bir şey yok ama eğer 10 bin öğretmen alınırsa, Şubat'ı bulur. Çünkü mülakatlar ve Güvenlik soruşturmaları gibi durumlar var. Bu yüzden takvim Şubat'ı bulur dedi.