MEB Müsteşarı’ndan cihat dersi açıklaması

Yeni müfredattaki ‘cihat’ dersi tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, “Cihat okullarımızda imam hatiplerde okutulan zorunlu ders fıkıhta var, bir de diğer okullarda seçmeli olan temel dini bilgiler dersi içeriğinde de var” diye konuştu.

BİR BARDAK SUDA FIRTINA KOPARILIYOR

Tekin, yeni müfredat tartışmalarını da değinerek şunları söyledi: “Bir bardak suda fırtına koparılıyor, altyapı bilinmeden tartışılıyor. Gereksiz tartışmalar yürütülüyor. Cihat şu anda dünyada, ülkemizde herkesin kullandığı, bildiği bir kavram. Okullarımızda terör örgütlerine teşkil edecek bir kavram olmadığını anlatacağız. Cihat dini bir literatür. Cihat programlarımızda iki derste var. İmam hatip liselerinde okutulan zorunlu fıkıh dersi. Fıkıhta olmayacak ise bu zaten bir eksiklik. Cihat okullarımızda zorunlu değil, seçmeli olan temel dini bilgiler dersi içeriğinde de var. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ise şu an taslak. Müfettişlerin denetim süreçleri var. Öğretmenler tarafından program dışında bir kavram kullanılırsa müfettişler devreye girecek.





