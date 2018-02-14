MEB Müsteşarı Tekin'den yönetmelik açıklaması

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, 14 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklamalarda bulundu.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamalarda, yönetmelik maddelerinde hata arayanlara cevap verdi.

İşte Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalar:

1. Ortaöğretim yönetmeliğindeki değişiklik yayımlandı. Gene okuma yazma bilmeyenler yanlış yorumlarla kafa karıştırıyor. Hep kötü niyetten kaynaklanıyor.Düzeltme gereği hissettim

2. Yönetmelik şu an 8. Sınıfta okuyup 9. Sınıfa YERLEŞECEK bütün öğrencileri kapsıyor. Geçici madde ise NAKİL VE GEÇİŞLERİ düzenliyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıfa başlayan öğrencilerin nakil ve geçişleri.

3. Yani eski öğrenciler eski hükümlere göre nakil yaptıracaklar demek. Daha açık yazayım: yanlış arayanlar okuma yazma bilmiyor. Herhangi bir yanlışlık yok.açıklamak istedim. Herkese hayırlı olsun.