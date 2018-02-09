MEB Müsteşar Yardımcısı: Mesleki eğitim dört duvar arasında değil

Ercan Demirci, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Mesleki Eğitim Sektör İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin gelişimiyle alakalı istişare toplantıları düzenlediklerini söyledi.

Bakanlık olarak mesleki eğitim konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Demirci, "Eğitim sadece eğitimcilere bırakılacak bir iş değil. Bu bize gelen eleştirisel ve hakikat olan bir söz. Bizim için mesleki eğitim mevzu bahis olduğunda bu daha kıymetli bir söz oluyor" diye konuştu.

Demirci, Bakanlık olarak mesleki eğitimle alakalı reel sektöre destek verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Mesleki eğitim okullarda dört duvar arasında, öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşmiyor. Daha çok mesleki eğitim reel sektörle hatta onların organizasyonuyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla bakanlık olarak mesleki eğitimle alakalı her hususta reel sektöre, tüccarımıza, sanayi ve işletmelere gelin mesleki eğitimin lokomotifi siz olun diyoruz. Biz hem teoride hem de pratikte sizin koordinasyonunuzda hareket edelim."

Şehirlerin kurulma gayeleri doğrultusunda kalkındığını anlatan Demirci, Erzurum'un kuruluma gayesinin de ilk etapta ticaret yollarını denetlemek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şehrin geleceği ve itibarı için özellikle mesleki eğitime odaklanmamız lazım. Mesleki eğitim grafiklerinde Erzurum'da mesleki eğitim bölümlerini tercih sayısı düşüyor. Biz çok nitelikli insan kaynağı erozyonu yaşıyoruz, bunu durdurabilmek için mesleki eğitimi sektörün, sanayi dünyasının, iş adamlarımı ve tüccarların kendi işi gibi görmesi gerekiyor ve elini taşın altına koymanın ötesinde bu işi sahiplenip Milli Eğitim Bakanlığı’nı teoride desteklemesi gerekiyor."AA