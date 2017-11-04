MEB liseye girişte yeni sistemi açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yarın saat 12:00'de ortaöğretime geçiş sistemini açıklayacak.04 Kasım 2017 Cumartesi 19:35
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıklayacak.
Bakan Yılmaz, yarın saat 12.00'de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.
Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.