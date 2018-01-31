MB, enflasyon hedefini 7.9’a yükseltti

TCMB Başkanı Çetinkaya, reeskont kredilerinin TL olarak geri ödenme imkanının 1 Şubat’ta sona ereceğini, düzenlemenin uzatılmasına yönelik bir karar almadıklarını söyledi. Çetinkaya açıklamasında, “Merkez Bankası olarak ülkemizde dezenflasyon sürecinin başarıyla yürütülebilmesi, kalıcı fiyat istikrarının sağlanabilmesi için para politikası araçlarını etkin bir biçimde kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz. Yapısal nitelikte birçok unsur, enflasyondaki kalıcı düşüş açısından çözüm bekliyor. Dış açıktan tasarruf açığına finansal derinleşmeye, verimlilik ve rekabete kadar birçok alan var ki burada ilgili tüm paydaşlarla koordineli politikaların hayata geçirilmesi lazım” bilgilerini verdi.

Çetinkaya, “Enflasyon Raporu 2018-I”in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı sunumun ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

FİYAT İSTİKRARI ÇALIŞMALARI

Orta vadede kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için atılan adımların derinleştirilmesi ve bu konudaki bilincin artırılması yönünde çabalar olduğunu belirten Çetinkaya, banka olarak enflasyonda katılık ve oynaklığa yol açan bazı alanları tespit ettiklerini ve bu yönde 2016’dan bu yana yapısal alanlarla ilgili vurgularını net bir biçimde ortaya koyduklarını dile getirdi.

Çetinkaya, Gıda Komitesi ve kur riski yönetimiyle ilgili çalışmaların bunlara bir örnek olduğunu kaydederek, para politikasına daha geniş bir hareket alanı açabilecek, ekonominin kırılganlıklar karşısında gücünü ve reel sektörün dayanıklılığını artıracak bu tarz adımların da fiyat istikrarına doğrudan ve dolaylı etkileri olduğunu bildiklerini anlattı.