Mazlumlar için güçlü olmalıyız!

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs tasarısının BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine ilişkin, “Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek, ‘bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para vermeyeceğiz, destek vermeyeceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Amerika, biz büyük ülkeyiz karışmam’ diye gözdağı vermeye çalıştı. Ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı olan, toprağı olan, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler” dedi.



“YANLIŞ HESAP KUDÜS’TEN DÖNDÜ”



Bartın ve Karabük’te partisinin 6. Olağan İl Kongrelerine katılarak vatandaşlara hitap eden Yıldırım,”Ben yaptım oldu” demekle olmadığını belirterek, “O gün ‘yanlış hesap Kudüs’ten döner’ dedik. ‘Kudüs sahipsiz değil’ dedik” ifadesini kullandı.

BM’deki oylamada dünyanın 1’den büyük olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Başbakan şöyle devam etti: “Bu noktaya gelinmesinde, bölgedeki sorunların çözülmesinde, mazlumların, mağdurların meselesine sahip çıkılmasında kim var? Türkiye var. Kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Elhamdülillah. Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye sadece kendisi için güçlü olmak zorunda değil, Türkiye bölge için güçlü olmak zorunda. Bölgedeki krizleri gidermek, sorunları çözmek için güçlü olmak durumunda.



“KİMSE RACON KESEMEZ”



Bu topraklarda 100 yıl önce ortaya konulan planların, projelerin bölgenin iradesi dışında olduğu ve yürüyemeyeceği bugün çok açık şekilde ortaya çıkmıştır. O gün bölge hakkında dizayn yapanlar, karar verenler bugün yine aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye var. Türkiye ne diyor? Bu bölgede bize rağmen, bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen hiç kimse binlerce kilometre uzaktan gelip plan yapamaz, racon kesemez” değerlendirmesini yaptı.



“Sahip çıkan Türkiye’dir”



Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de 6 yıldır devam eden iç savaşın sona erdirilmesi, insanların normal hayatına dönmesi için yoğun bir gayret gösterdiğini anlatan Başbakan, “Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır. 3,5 milyon kardeşine evini açan, bağrını açan, ekmeğini paylaşan, mülteci kardeşlerine sahip çıkan ülkenin adı Türkiye’dir” diye konuştu. Yıldırım, Türkiye’nin barışın, huzurun ve bölgedeki istikrarın ile küresel barış ve istikrarın da güvencesi olduğunu belirtti.



“Sen o yollarda yürürken”



Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Yıldırım, şunları dile getirdi: “Belli ki Sayın Kılıçdaroğlu’na bütçe konuşmasındaki kamyon işi fazla koymuş. Ha babam 10 dakika da kamyonculardan bahsetti. Kamyoncuların efendim ne sorunu olduğu, bizim kamyoncuların sorunlarını bilmediğimizden tutun neler neler... Ey Kılıçdaroğlu, sen o yollarda yaya yürürken kamyoncularla biz beraberdik biz. Sen o günlerde İstanbul’dan Ankara’ya Feto’cularla bölücülerle kol kola gidiyordun. Sen ne anlarsın bu işlerden.”



Başbakan Yıldırım, Karabük’teki kongde ise ekonomiye dikkati çekerek, “2017 sonu itibarıyla ihracatımızın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu bir rekordur, Türkiye’ye yakışan da budur. Bu başarının arkasında istikrar vardır, güven vardır, güçlü siyasi irade vardır” ifadelerini kullandı.