Mazluma Çelme teröriste kol-kanat

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AK Parti Antalya Milletvekili TBMM Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, Batılı ülkelerin ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerini kollarken, mültecileri görmezden gelmesinin çirkinliğini eleştirdi. Her fırsatta insan haklarından bahseden Batı’nın mültecileri ülkelerine almamak için her türlü çirkefliği yaptığını kaydeden Uslu, “Sınırlarına tel örgüler çekiyorlar. Ne oluyor? İşte Akdeniz’de insanlar ölüyor. Akdeniz bugün dünyanın en büyük mezarlığı oldu” dedi.

Avrupa’nın uluslararası anlaşmaları da yok saydığını belirten Uslu, “Sözleşme, ‘eğer insanlar savaştan, zulümden, baskıdan kaçıyorsa sınırlarınızı açarsınız’ diyor. İşte açmıyorlar. Onlara sınırlarını açmıyorlar ama maalesef Türkiye’de terörist eylem içinde bulunanlara iltica hakkı veriyorlar. Bu da bir ikiyüzlülüktür” ifadelerini kullandı. Avrupa’nın terör örgütlerini karargahı haline geldiğine dikkat çeken Uslu, “Türkiye’de FETÖ’den, PKK’dan dolayı bir şekilde terör örgütlerine bulaşmış, suç işlemiş kişiler bugün Avrupa’ya sığınıyorlar. İltica hakkı olarak kabul ediyorlar. Niye Suriye ve Irak’tan gelenleri kabul etmiyorsunuz? Ege’de ölmemeleri için niye çözüm üretmiyorsunuz? Niçin Türkiye’ye ‘gelin külfet paylaşalım’ dediğiniz halde bu külfeti paylaşmıyorsunuz” dedi.

TERÖRİSTE ŞEFKAT MÜLTECİYE TEKME

Türkiye tek başına 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaparken, Batılı ülkeler mültecilerin kendi topraklarına girmesini engellemek için her türlü insanlık dışı faaliyete imza attı. 12 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından mültecilerin bulunduğu lastik botu batırıldı. 58 mülteci Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Macaristan’ın Röszke şehrinde polis çemberinden kaçmaya çalışan mültecilere çelme takarken görüntülenen kameraman Petra László, Batı’nın mülteciye bakışının bir yansıması olarak hafızalara kazındı. Macaristan başta olmak üzere Avusturya, Slovenya ve İskandinav ülkeleri sınırlarını jiletli telle çevirerek mültecilerin girişini engellemeye çalıştı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜSSÜ HALİNE GELDİLER

Mültecilere karşı amansız bir düşmanlık sergileyen Avrupa söz konusu ülkemiz aleyhine faaliyet yürüten terör örgütlerinin ise adeta karargahı haline geldi. Özellikle FETÖ ve PKK’nın üst düzey isimleri selameti hep Avrupa ülkelerinde buldu. Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahların çoğu ise Avrupa menşeiliydi.