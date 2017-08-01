Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde2 günden bu yana mazgalların çalınması üzerine emniyet ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan mobese kameralar yardımı ile 33 KBC 07 plakalı kamyonet ve 2 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan takip sonucundayakalanan İsmail Ç. (29) ve Mustafa K.(29) polis ekiplerince gözaltına alındı. Devrek ilçesinde hurda deposunda bulunan 39 adetdemir mazgal ve 2 adet rogar kapağı Çaycuma Belediyesi’ne teslim edildi.