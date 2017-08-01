Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı

Çaycuma’da belediyeye ait mazgal ve rögar kapaklarını çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalanarak göz altına alındı.

01 Ağustos 2017 Salı 14:00
Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde2 günden bu yana mazgalların çalınması üzerine emniyet ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan mobese kameralar yardımı ile 33 KBC 07 plakalı kamyonet ve 2 kişinin olaya karıştığı tespit edildi. Yapılan takip sonucundayakalanan İsmail Ç. (29) ve Mustafa K.(29) polis ekiplerince gözaltına alındı. Devrek ilçesinde hurda deposunda bulunan 39 adetdemir mazgal ve 2 adet rogar kapağı Çaycuma Belediyesi’ne teslim edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 14:00
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Devrek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar denize bırakıldı
    1. Hatay'da tedavi edilen kaplumbağalar..
    2. Rusya, Suriye'deki üssüne onu kurdu
    3. Başkan Kale sözünü tuttu
    4. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    5. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    6. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    7. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    8. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    9. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    10. 700 balya saman kül oldu
    11. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    12. İki üniversite mezunu engelli..
    13. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    14. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    15. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    16. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    17. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    18. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    19. Hastane otoparkı asfaltlandı
    20. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var