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Mazda, 80 binden fazla aracını geri çağırıyor

Mazda ve Çinli ortağı FAW'ın, fren aksamlarındaki kusur nedeniyle Çin'deki 82 bin 235 Atenza (Mazda 6) model aracını geri çağıracak

11 Temmuz 2017 Salı 19:39
Mazda, 80 binden fazla aracını geri çağırıyor

Mazda ve Çinli ortağı FAW'ın, fren aksamlarındaki kusur nedeniyle Çin'deki 82 bin 235 Atenza (Mazda 6) model aracını geri çağıracağı bildirildi.

Çin Kalite Denetleme, Teftiş ve Karantina İdaresi, geri çağırmaların, 23 Nisan-6 Kasım 2013 arasında Çin'in ithal ettiği 2 bin Atenza ve 31 Temmuz 2013 ile 29 Haziran 2016 arasında Çin'de imal edilen 80 bin 235 aracı kapsadığını duyurdu.

GELECEK YIL 26 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GERİ ÇAĞRILACAK

Fren aksamlarının arızalı olması nedeniyle ciddi güvenlik riski barındırdığı belirtilen araçların, gelecek yıl 26 Haziran'dan itibaren geri çağrılacağı ifade edildi.

Japon otomobil firması ve Çinli ortağı FAW'ın, kusurlu parçaları ücretsiz değiştireceği kaydedildi.

FAW'ın, geçen cumartesi de hava yastığındaki gaz jeneratörlerinin kopmaya eğilimli olması nedeniyle Çin'de Mazda için ürettiği yarım milyondan fazla Atenza model otomobili geri çağıracağı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:39
  1. MAZDA
  2. vÇin
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