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Mazda 19 bin otomobili geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Mazda, Güney Afrika'daki 19 bin otomobilini geri çağırdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
Mazda 19 bin otomobili geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Mazda, Güney Afrika'daki 19 bin otomobilini geri çağırdı.

Ulusal basındaki haberlerde, Mazda'nın, Güney Afrika'daki 19 bin aracı, hava yastıklarındaki arıza nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yaptığı yeni testlerde, Takata Corp şirketi tarafından üretilen 2,7 milyon hava yastığı şişiricisinin, Ford Motor Co, Nissan Motor Co ve Mazda otomobillerde kullanıldığını açıklamıştı.

Kısa süre içinde söz konusu marka hava yastığı şişiricilerinin kullanıldığı otomobillerin karıştığı kazalarda 17 ölüm ve 180'den fazla yaralanma olmasının ardından testler yenilenmişti.

Karardan etkilenenlerin 2003'ten itibaren satılan MM6DE, JM6GG ve JMZSE ile başlayan VIN numaralı Mazda2, Mazda6 ve RX-8 model otomobiller olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:21
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