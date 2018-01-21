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Maytap fabrikasında yangın! Çok sayıda ölü var

Yeni Delhi'deki maytap fabrikasında çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti.

21 Ocak 2018 Pazar 00:36
Maytap fabrikasında yangın! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir maytap fabrikasında çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti. 

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Yeni Delhi'nin Bawana sanayi sitesinde maytap fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın bodrum, zemin ve birinci katlarını etkisi altına alan yangında en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 6'dan fazla kişinin ise fabrika içinde mahsur kaldığı bildirildi.

Fabrikadaki patlayıcı maddelerin alevlerin etkisiyle patlamasının, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği kaydedildi.

Yetkililer, elektrik sistemindeki bir kısa devrenin yangını başlatmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hindistan'da sanayi sitelerindeki fabrika ve atölye binalarındaki eskiyen altyapı nedeniyle göçük ve yangın vakaları sıkça yaşanıyor.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:36
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