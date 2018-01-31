'Maymun Skandalı'ndan sonra görevden alındı

Maymunlar üzerinde egzoz dumanı solutarak deney yaptırdığı ortaya çıkan Alman otomotiv devi Volkswagen, skandalın ardından Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg`in görevinden alındığını açıkladı. Avrupa Birliği`nden de skandalla ilgili yapılan açıklamada Almanya`ya konuyu soruşturması çağrısı yapıldı.

Volkswagen'in (VW), yanı sıra yanı sıra Daimler ve BMW gibi Alman otomotiv devleri tarafından görevlendirilen 'Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği'nin (EUGT) dizelin 'çevre dostu' olduğunu savunmak için 2014 yılında 10 adet maymun üzerinde ABD'de deney yaptığının ortaya çıkmasının ardından Volkswagen'de üst düzey bir yönetici görevden alındı.



Şirketten yapılan açıklamada Dış İişkiler ve Sürdürülebilirlik Departmanı Başkanı Thomas Steg'in kendi isteği ile görevinden ayrıldığı açıklandı.



Volkswagen CEO'su açıklamasında '2017'de sonlandırılan EUGT'nin faaliyetlerini ayrıntılı şekilde inceliyoruz ve gerekli sonuçları çıkarıyoruz. Steg tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu açıkladı ve ben buna saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Şirket soruşturmanın 'son hız' devam ettiğini de belirtti. Maymun deneylerinin ortaya çıkmasının ardından VW, BMW ve Daimler deneyleri kınamış ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Alman gazetesi Sueddeutsche Zeitung da egzoz dumanı içinde bulunan zehirli azot oksit gazının (NOx) solunmasının etkilerini test etmek için 25 sağlıklı insan üzerinde daha önce EUGT tarafından deney yapıldığını öne sürmüştü.