Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mayısta motorin ve benzin satışları arttı

Türkiye'de motorin ve benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 4,94 ve 7,07 artış gösterdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
Mayısta motorin ve benzin satışları arttı

Türkiye'de motorin ve benzin satışları mayısta, geçen yılın aynı ayına göre artarken, LPG satışları düştü. 

Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) aylık bültenine göre, benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,94 artarak 260 bin 388 metreküp oldu.

Motorin satışları yüzde 7,07 artarak 2 milyon 357 bin 133 metreküpe çıktı.

LPG satışları ise bu dönemde yüzde 0,96 azalarak 263 bin 488 tona geriledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
  1. Motorin
  2. Benzin
  3. Satış
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    1. Ukrayna duyurdu: O ülkeden kritik hamle!
    2. Beşiktaş, Vida'nın peşini bırakmıyor!
    3. Mayısta motorin ve benzin satışları..
    4. Memur zammında flaş gelişme!
    5. Rüşvet operasyonu! Onlarca trafik..
    6. Revizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacak
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizini..
    8. Şanlıurfaspor'da Ali Tandoğan dönemi
    9. İki Türk devinden flaş hamle! Yerli..
    10. Harun Kolçak uyuşturucu mu kullanıyordu?
    11. Bahçeli yine şaşırttı!
    12. Halkbank'ın üst düzey yönetiminde..
    13. Üzerlerine koşan kalabalığı görünce..
    14. Erdoğan'dan partiye talimat: Tepeden..
    15. FETÖ'nün aranan ismi kovalamacada..
    16. 'Belgeler ve Resimlerle Ayasofya..
    17. Turkcell ve ASELSAN'dan yerli antende..
    18. Canan Karatay uyardı: Hiç kimse..
    19. Alman otomobil devleri için şok iddia!
    20. PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve..
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Yine o kadın... "Ömer Halisdemir haindir..." diye bağırmış
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı detayı ilk kez anlattı
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı
    Filistinliler Osmanlı tapularını göstermeye başladı