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Mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacak

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, yaptığı açıklamada, projede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

05 Ocak 2018 Cuma 16:55
Mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacak

Projenin iki hattında toplam kapasitenin 31,5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Esen, bunun 15,75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye'nin kullanımına açılacağını, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceğini söyledi.

Esen, projenin iki hattında toplam 700 kilometrelik inşaatın tamamlandığını kaydederek, toplam uzunluğun bin 860 kilometre olacağını ifade etti.

"Pioneering Spirit" isimli boru döşeme gemisinin günde ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini vurgulayan Esen, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip. İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Esen, söz konusu projeyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Nasıl ki Türkiye'nin diğer kaynak ülkelerden gelen doğalgazında kesinti olunca Mavi Akım kullanıldıysa, TürkAkım da enerji güvenliğine ciddi katkı sağlayacak. Öte yandan Avrupa'nın gaz üretimi düşerken tüketiminde bir artış söz konusu. Güneydoğu Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar'da gelişmekte olan piyasalar da bu projeden faydalanacak. 2017'nin ilk 11 ayında TürkAkım'dan gazın ulaşmasını öngördüğümüz ülkelerdeki talebin artışı da bu konuda bir kanıt. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talep bu dönemde ciddi derecede arttı. Bu da projenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor."

Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kısmı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini anımsatarak, "2019 sonunda ilk gazı Türkiye'ye göndermeden önce bu konuda da bir karar alınacağını öngörüyoruz. Avrupa'da Sırbistan ve Macaristan hükümet düzeyinde ilgi gösterdiler. Şu anda projeyi çevreleyen güzel bir hava var diyebilirim." ifadelerini kullandı.

930 KİLOMETRE BOYUNCA İLERLİYOR

TürkAkım'da gaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:55
  1. Rus şirket Gazprom
  2. TürkAkım'
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