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"Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"

Güneydoğu’da aşiret liderleri ve bölge halkıyla temaslarda edindiği izlenimleri aktaran Zeynel Abidin Erdem “Bu gezilerden edindiğim izlenim, eğer TSK Afrin’e inmeseydi ABD ve terörist dostları yukarı çıkacaktı. PKK mayısta büyük bir saldırı için hazırlık yapıyordu. Tayyip Bey, 15 Temmuz gibi büyük bir oyunu bozdu” dedi.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:29
"Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı, ABD’nin terör koridoru projesini çöpe göndermenin yanında, mayıs ayında sahnelenmesi planlanan çok büyük bir tezgahı da boşa çıkardı. 5 bini aşkın TIR dolusu silahla PKK’yı besleyen ABD, bahar aylarında bölgeye çok daha ağır silahlar sevkedecek ve teröristleri mayısta Türkiye’ye saldırtacaktı. Mardin, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe başta olmak üzere geçtiğimiz günlerde Güneydoğu’da pek çok ili dolaşıp bölge halkıyla biraraya gelen işadamı Zeynel Abidin Erdem, izlenimlerini anlattı. “Bu gezilerden edindiğim izlenim, eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e inmeseydi ABD ve terörist dostları daha yukarı çıkacaklardı. Biz büyük bir oyunu bozduk. Tayyip Bey 15 Temmuz gibi büyük bir oyunu bozdu” diyen Erdem, görüştüğü aşiret liderlerinin Suriye’de PKK içindeki uzantılardan edindiği bilgileri şöyle aktardı:

BÜYÜK OYUN BOZULDU

“Güneydoğu’daki bölge halkı ve aşiret liderleri Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasının mayısta Türkiye’ye saldırmak üzere hazırlık yaptığını ilettiler. Hatta ileri gelenlerle yaptığımız sohbetlerde Türkiye’nin neden harekete geçmediği konusunda endişelendiklerini anlattılar. ‘Acaba bir şey mi bekliyorlar’ sormuşlar. Ancak Afrin operasyonunun başlamasıyla birlikte herkesin rahatladığını gördüm. Çok büyük bir oyun bozuldu. Satılmışlar bize saldırmadan biz erken davrandık. Fırat’ın doğusundaki ağır silahların Afrin’e sevkini bekliyorlardı. Zeytin Dalı onlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bölgede yaşayanlar rahatladı. Şimdi binlerce insan Erdoğan’a dua ediyor, gerekirse askere alınmak istediklerini söylüyorlar.”

ASKERLİK ŞUBESİNE GİTTİM

“Afrin operasyonu başladığı gün askerlik şubesine gidip gönüllü olarak yazıldım. Benim gibi bir insan gönüllü yazılıyorsa Türkiye Cumhuriyeti’nde gönüllü olarak hazır bekleyenlerin sayısı en az 10 milyondur. Bundan herkes emin olsun. Bu millet gerektiği zaman savaşmayı, gerektiği zaman arkadaş olmasını iyi bilir. Bu millet 15 Temmuz’da imtihanı başarıyla verdi. Bölgedeki gezilerimde Türk halkının, Kürt halkının, Süryanisinin, Ermenisinin toplu şekilde Tayyip Bey’in arkasında olduğunu gördüm. Herkes vatanını korumak için ölümü göze alıp yürümeye hazır. Afrin operasyonuyla birlikte tüm Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında saf tuttu. Bunu gördüm.” (Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 07:29
  1. Afrin
  2. suriye
  3. YPG
  4. Zeytin Dalı Harekâtı

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