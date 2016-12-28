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Mayın yüzünü parçalasa da, gülümsemesini kaybetmedi

Van'ın Gürpınar ilçesinde terhisine 4,5 ay kala mayın patlaması sonucu yüzünden yaralanan ve görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Niğdeli gazi Ramazan Güneş, 6 yıldır gülen yüzüyle etrafına neşe saçıyor.

Mayın yüzünü parçalasa da, gülümsemesini kaybetmedi
Eklenme: 28 Aralık 2016, 22:24
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Van'ın Gürpınar ilçesinde terhisine 4,5 ay kala mayın patlaması sonucu yüzünden yaralanan ve görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Niğdeli gaziRamazan Güneş, 6 yıldır gülen yüzüyle etrafına neşe saçıyor.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde annesi ve babasıyla yaşayan Güneş, 2010'da er olarak vatani görevini yaptığı Gürpınar'da terör örgütünce tuzaklanan mayının patlatılması sonucu ağır yaralandı.

Patlama sonucu görme yetisini kaybeden, sol kulağında da işitme kaybı yaşayan Güneş, 2 yıl süren tedavisi süresince 17 kez operasyon geçirdi.

Karanlık dünyasının aksine gülümseyen yüzüyle çevresine neşe saçan gazi Güneş, evde tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor.

Evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki camiye tek başına gidebilen Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 silah arkadaşının içerisinde bulunduğu askeri aracın önünde arkadaşıyla dedektörle tarama yaparken tespit ettikleri mayının, teröristler tarafından uzaktan kumandayla patlatıldığını anlattı.

Birlikte mayın araması yaptıkları arkadaşının patlamada şehit olduğunu, kendisinin de ağır yaralandığını belirten Güneş, mayını fark etmeleri sayesinde araçtaki askerlerin yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Patlamadan sonra ambulans helikopterle Van Askeri Hastanesi'ne, oradan da ambulans uçakla İstanbul'a götürüldüğünü anlatan Güneş, "GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi yoğun bakım anestezi bölümüne getiriyorlar. Burada şehit aile birimindeki görevliler, şehitlik evraklarımı hazırlamışlar, sağ çıkmam diye düşünmüşler." dedi.

 "Vatanım sağ olsun, ezanlar dinmesin"

Güneş, hastanede tedavi altındayken gözlerinin görmediğini ve kendisini hala askerde zannettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Tamamen görmediğimi hissettiğimde çok kötü olmuştum. 'Bundan sonra ben ne yapacağım' dedim, yaşamak boş gibi geldi ama Allah'ın keremine şükür, inancımız sayesinde ayakta kaldım. Ağırlığı çok fazla. Öncesinde 'sol gözün görecek' dediler. Nasıl olsa kulağımın biri duyuyor, gözümün de biri görse çok şükür ben idare ederim, sol kulağımda da işitme kaybı olduğu için bir kafaya bir kulak, bir göz de yeter dedim ama Allah nasip etmemiş, kısmetimde yokmuş, Allah'ın keremine şükür, derdini veren, sabrını da veriyor ama ilk zamanlar dayanması çok zor oldu."

Yüz nakli istemediğini anlatan Güneş, "17 kez ameliyat geçirdim. İlerleyen zamanlarda estetik ameliyat olmak istiyorum. Görüntüm abes olacak şekilde olmasın. Vatani görevimi yaparken, arkadaşlarımı korumak için böyle oldum. Vatanım sağ olsun, ezanlar dinmesin. Bizim niyetimiz, gayemiz bu." şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Güneş de "Çok şükür şimdi hayatını güzel yaşıyor. Tek istediğimiz Cenabı Allah'tan hayırlı bir eş." ifadelerini kullandı.

 

 
Etiketlergazimayın patlamasıRamazan GüneşterörVan
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