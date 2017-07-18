Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak

Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 3-6 Ağustos tarihleri arasında sektör temsilcilerini ağırlayacak.

18 Temmuz 2017 Salı 18:39
MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak

Ayakkabı üretiminde Türkiye’de söz sahibi iller arasında yer alan Manisa, firmalarla sektör temsilcilerini buluşturmaya hazırlanıyor. 2017 Sonbahar-kış kreasyonlarının tanıtılacağı Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 3-6 Ağustos tarihleri arasında Manisa Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara Manisa ve ülke genelinde üretim yapan çok sayıda firma katılacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan MAYFU’ya üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcılar katılacak.

Fuarı sadece perakendeciler, ayakkabı mağazalarının temsilcileri, zincir mağazalar, toptancılar, tasarımcılar,ihracatçı ve ithalatçılar, dış ticaret firmaları, moda basın temsilcileri ve sektörel kurum ve kuruluşlar ziyaret edebilecek. Fuar, sektörel olması nedeniyle vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Mayfu, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile KOSGEB, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ayakkabıcılar Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle, düzenleyicisi SNS Fuarcılık tarafından 2 yıl önce başladı. Bu yıl 4.’sü organize dilen fuar her yıl yaz ve kış döneminde olmak üzere iki kez organize ediliyor. Bu yılın başında gerçekleştirilen ilkbahar-yaz dönemi fuarı büyük ilgi görmüştü.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 18:39
  1. Türkiye
  2. Manisa
  3. Moda
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir araya geldi
    1. Bitlis Valisi Ustaoğlu muhtarlarla bir..
    2. Bayramiç’te sel felaketinin bilançosu..
    3. Hilvan’da 4 kişinin öldüğü silahlı..
    4. Terör propagandası yapan 3 şahıs..
    5. Arapgirliler 15 Temmuz’da meydanları..
    6. Türkiye olimpiyatlara tatsız başladı
    7. Mübaşirlere yeni kıyafet
    8. 15 Temmuz Şehitleri düzenlenen panelle..
    9. Büyükşehir ve SASKİ’den sağanak uyarısı
    10. MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak
    11. Emekli olan personele veda yemeği..
    12. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı..
    13. Dev açılış öncesinde 2 bomba ihbarı
    14. Darbeci askerlere yapılan..
    15. İşgalci İsrail askerlerine saldırı
    16. 120 günde kazandıkları para… Astronot..
    17. Afganistan'da bu yıl sivil ölümleri..
    18. 14 DAEŞ'li öldürüldü
    19. Fırat Çakıroğlu davasında karar..
    20. Türk bilim insanları geliştirdi! Her..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'