MAYFU sektör temsilcilerini ağırlayacak

Ayakkabı üretiminde Türkiye’de söz sahibi iller arasında yer alan Manisa, firmalarla sektör temsilcilerini buluşturmaya hazırlanıyor. 2017 Sonbahar-kış kreasyonlarının tanıtılacağı Manisa Ayakkabı ve Moda Fuarı (MAYFU) 3-6 Ağustos tarihleri arasında Manisa Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara Manisa ve ülke genelinde üretim yapan çok sayıda firma katılacak. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan MAYFU’ya üreticiler, toptancılar, distribütörler, sektörel kurum ve kuruluşlar ile tasarımcılar katılacak.

Fuarı sadece perakendeciler, ayakkabı mağazalarının temsilcileri, zincir mağazalar, toptancılar, tasarımcılar,ihracatçı ve ithalatçılar, dış ticaret firmaları, moda basın temsilcileri ve sektörel kurum ve kuruluşlar ziyaret edebilecek. Fuar, sektörel olması nedeniyle vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Mayfu, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile KOSGEB, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Manisa Ayakkabıcılar Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin desteğiyle, düzenleyicisi SNS Fuarcılık tarafından 2 yıl önce başladı. Bu yıl 4.’sü organize dilen fuar her yıl yaz ve kış döneminde olmak üzere iki kez organize ediliyor. Bu yılın başında gerçekleştirilen ilkbahar-yaz dönemi fuarı büyük ilgi görmüştü.