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May'den Zeytin Dalı açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması geldi. 'Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var.' ifadesi kullanıldı.

23 Ocak 2018 Salı 09:27
May'den Zeytin Dalı açıklaması

Dünyanın gözü kulağı Afrin'de. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözücüsü "Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var." cümleleriyle operasyonu desteklediklerini belirtti.

"İNGİLTERE SURİYE GELİŞMELERİNİ İZLİYOR"

İngiltere Başbakanı Theresa May’in sözcüsünün yaptığı açıklamada, İngiltere’nin yaşananları takip ettiği belirtilirken, "İngiltere Suriye'de Türkiye'nin hamlelerini izliyor. Türkiye'nin sınırlarını koruma hakkı var. Fakat İngiltere, olayın derinleşmesini engellemek için çalışacak" ifadesini kullandı.

Dün ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin destekler yönde açıklamada bulunmuş, sınırlarını savunma hakknının meşru olduğunu ve İngiltere'nin de bu durumu savunduğunu belirtmişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:27
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