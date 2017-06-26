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May'den İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarına ilişkin duyuru

İngiltere Başbakanı May, ülkede yaşayan AB vatandaşlarınının haklarını Brexit sonrasında da korumasına ilişkin koşulları açıkladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
May'den İngiltere'deki AB vatandaşlarının haklarına ilişkin duyuru

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkede yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarınının haklarını ülkenin AB'den ayrılmasının (Brexit) sonrasında da korumasına ilişkin koşulları açıkladı.

May, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda, geçen hafta Brüksel'de yapılan AB liderler zirvesindeki temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

May, zirvede AB üyesi muhataplarına sunduğu, İngiltere’de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrasında haklarının karşılık korunmasına ilişkin teklifin ayrıntılarını da açıkladı.

Buna göre İngiltere’de mevcut kanunlara uygun yaşayan AB vatandaşlarına 5 yılı doldurmaları halinde sürekli oturum izni verilecek. Bunlar, kendi ülkelerindeki aile üyelerini de İngiltere’ye getirme hakkına sahip olacak.

Bu haklara sahip olacak AB vatandaşlarının hangi tarihten itibaren İngiltere’de yaşamaya başlamış olmaları gerektiği ise henüz karara bağlanmadı. Belirlenecek bir başlangıç tarihinden sonra İngiltere’ye gelen AB vatandaşlarına ise “durumlarını düzenlemeleri” için 2 yıl süre tanınacak.

İngiltere’de sürekli oturum hakkı verilecek AB vatandaşları çalışma, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlanma imkanına sahip olacak.

Belirlenecek başlangıç tarihi İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlattığı 29 Mart 2017’den önce olmayacak.

Belirlenecek başlangıç tarihinde İngiltere’de 5 yılını doldurmamış AB vatandaşlarına bu süreyi doldurmaları ve sürekli oturum için başvurmaları için izin verilecek. Bu kişiler, 5 yıldan önce belirlenecek bir süreyi doldurmaları halinde “geçici oturum” için başvurabilecek.

Başvuru süreci basitleştirilecek

İngiltere, AB vatandaşlarının oturum başvurusu süreçlerini de basitleştirmeyi ve hızlandırmayı öngörüyor. Buna yönelik olarak yeniden tasarlanacak başvuru sisteminde halen İngiltere’de oturum kartına sahip AB vatandaşlarının da yeni kart için başvuruda bulunmaları öngörülüyor.

İngiltere, ülkede yaşayan 3 milyondan fazla AB vatandaşına tanınacak bu hakların AB ülkelerinde yaşayan 1 milyondan fazla İngiltere vatandaşına tanınmasını da koşul olarak öne sürüyor.

İngiltere'de geçen yıl yapılan referandumda ülkenin AB'den ayrılması yönünde sonuç çıkmış, ülke 29 Mart'ta üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek süreci resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB arasındaki ayrılık müzakereleri de geçen hafta başladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:42
  1. Theresa May
  2. AB
  3. Brexit
  4. Anadolu Ajansı
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