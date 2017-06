May, Müslümanlar'a koruma sözü verdi

Münübe Yılmaz

Londra'da, Finsbury Park Camisi'nde, dün meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı aktarılan saldırıdan sonra, İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırı düzenlenen camiye ekstra polis koruması sağlayacağını açıkladı. Pazar gecesi 12 civarı, bir kişinin teravih namazından çıkan cemaate doğru arabasını sürdüğü saldırı ile ilgili üzgün olduğunu dile getiren May, " Bu sabah, Birleşik Krallığın vatandaşlarını bir arada tutan bağı koparmaya yönelik, özgürlüklerin hedef alındığı çok çirkin bir saldırıya tanık olduk" dedi. Saldırınn yapıldığı Finsbury Park Camisi'ni ziyaret eden May, bölgedeki Müslüman grupların liderleriyle görüşerek saldırı ile ilgili konuştu. Camiye yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişi kısa sürede yakalanırken, 48 yasındaki saldırgan " Bütün Müslümanlar'ı öldürmek istiyorum" diye ifade verdi. İngiltere Başbakanı ile Theresa May ise, Finsbury Cami imamı Mohammed Mahmoud'e, saldırganı, kızgın cemaat mensuplarının elinden kurtardığı için teşekkürlerini iletti.