Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına düzenleme geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan 2017 Yılında Mavi̇ Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemileri̇n Belirlenmesi ve Bu Gemi̇lere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Tebli̇ğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mavi yüzgeçli orkinos avcılığına, gırgır ağlarıyla avcılık yapmak üzere halen geçerli olan balıkçı gemileri için su ürünleri ruhsat tezkeresine, geçerli denize elverişlilik belgesine, 30 metre ve üzerinde tam boy uzunluğuna sahip gemisi olan, su ürünleri bilgi sisteminde kayıtlı gemi sahip/donatanları başvurabilecek.

Mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bulunacak en fazla gemi sayısı bakanlıkça belirlenecek. Başvuruda bulunan gemi sayısının bakanlıkça belirlenen gemi sayısından fazla olması durumunda, mavi yüzgeçli orkinos avcılık faaliyetinde bulunacak gemiler, başvuruda bulunan gemiler arasından noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.

Belirlenen gemilerin avlayabilecekleri en fazla mavi yüzgeçli orkinos av miktarı, gemilerin boy uzunlukları esas alınarak her birisi için ayrı ayrı hesaplanacak. Bu hesap, bakanlıkça 2017 yılı için mavi yüzgeçli orkinos av gemilerine verilmek üzere belirlenen kota miktarının, belirlenen gemilerin boy uzunluklarının toplamına bölünmesiyle bulunan değerin, her bir geminin boy uzunluğuyla çarpılması sonucu elde edilen miktar esasına göre yapılacak.

Kota tahsisatı yapılan balıkçı gemisi sahip/donatanları, tahsis edilen kotalarını, müracaat listesinde yer alan bir başka gemiye noter onayıyla devredebilecek.

Kota hakkını devreden gemilerin, avcılık kısıtlamalarına uymamaları ve hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığını yapmaları durumunda, mavi yüzgeçli orkinos özel avcılık izin belgeleri iptal edilecek. Bu gemiler, yasak avlanmayla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 2020 yılı mavi yüzgeçli orkinos avcılık sezonu başvurularına kadar mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başvurusunda bulunamayacak.

Sahte belge veya gerçeğe aykırı beyan ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahip/donatanları, mavi yüzgeçli orkinos av kota tahsisi yapılmış olsa dahi bu haklarından yararlandırılmayacak.

Bakanlıktan bu yıl orkinos avcılık izni alan gemilere kullandırılması şartıyla su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren kooperatif ve birliklerin merkez birliklerine kota tahsisi yapılabilecek.