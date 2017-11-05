Mavi yumurtanın farkı nedir?

Kolesterol yumurta sarısında bulunur ve iri boy bir tavuk yumurtası yaklaşık 200-220 mg kolesterol içerir (Jacob ve Miles, 2000). Yumurta sarısı kolesterol düzeyini genotip, yaş, yetiştirme tipi ve kullanılan yemin yapısı gibi bir çok faktör etkilemektedir (Hargis, 1988). Yumurtada kolesterol içeriğinin azaltılması için yapılan genetik seleksiyonlarla istenilen başarı elde edilememiştir.



Diğer tavuk ırklarına göre Araucana ırkı tavuklardan elde edilen yumurtalar daha düşük kolesterol içeriğine sahiptir ve bu ırka ait tavuklardan elde edilen yumurtalar ‘sağlıklı yumurtalar’ adı altında satılmaktadır. Son yıllarda yumurta üretiminde yaygın olarak kullanılan beyaz Leghorn ırkı ile Araucana ırkı tavuklar yumurta kolesterol içeriği bakımından karşılaştırılmıştır. Araucana ırkı tavuklar, ticari yumurtacılara göre daha küçük yumurta ürettiğinden, bu yumurtaların toplam kolesterol düzeyi daha düşüktür (Jacob ve Miles, 2000).



Kaynak : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

PEKİ MAVİ YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bu şifalı yiyecek, kabuk rengi dolayısıyla birçok kişi tarafından tercih edilir. Yüksek oranda demir, çinko, kalsiyum, folik asit ve protein içerir.

Yüksek oranda demir içermesi, kansızlık yani anemi rahatsızlığını ortadan kaldırır. Kalsiyum içeriği sayesinde de kemik ve dişlerin yapısını korur.

Vücudun sağlıklı bir şekilde yaşaması için gerekli olan 13 temel besini içeriğinde bulundurur.

Kalp dostudur, kalp hastalıklarından korunmaya yardım eder.