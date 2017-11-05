Mavi yumurtanın farkı nedir?
Mavi yumurta; kolestrolü yok denecek kadar az, oldukça düşük kolestrollü bir yumurtadır.05 Kasım 2017 Pazar 11:01
Kolesterol yumurta sarısında bulunur ve iri boy bir tavuk yumurtası yaklaşık 200-220 mg kolesterol içerir (Jacob ve Miles, 2000). Yumurta sarısı kolesterol düzeyini genotip, yaş, yetiştirme tipi ve kullanılan yemin yapısı gibi bir çok faktör etkilemektedir (Hargis, 1988). Yumurtada kolesterol içeriğinin azaltılması için yapılan genetik seleksiyonlarla istenilen başarı elde edilememiştir.
Diğer tavuk ırklarına göre Araucana ırkı tavuklardan elde edilen yumurtalar daha düşük kolesterol içeriğine sahiptir ve bu ırka ait tavuklardan elde edilen yumurtalar ‘sağlıklı yumurtalar’ adı altında satılmaktadır. Son yıllarda yumurta üretiminde yaygın olarak kullanılan beyaz Leghorn ırkı ile Araucana ırkı tavuklar yumurta kolesterol içeriği bakımından karşılaştırılmıştır. Araucana ırkı tavuklar, ticari yumurtacılara göre daha küçük yumurta ürettiğinden, bu yumurtaların toplam kolesterol düzeyi daha düşüktür (Jacob ve Miles, 2000).
Kaynak : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
PEKİ MAVİ YUMURTANIN FAYDALARI NELERDİR?
Bu şifalı yiyecek, kabuk rengi dolayısıyla birçok kişi tarafından tercih edilir. Yüksek oranda demir, çinko, kalsiyum, folik asit ve protein içerir.
Yüksek oranda demir içermesi, kansızlık yani anemi rahatsızlığını ortadan kaldırır. Kalsiyum içeriği sayesinde de kemik ve dişlerin yapısını korur.
Vücudun sağlıklı bir şekilde yaşaması için gerekli olan 13 temel besini içeriğinde bulundurur.
Kalp dostudur, kalp hastalıklarından korunmaya yardım eder.
Kanserden korunmaya yardım eder.
Yumurta kasları güçlendirir, güçlü bir kas ve iskelet yapısına sahip olmamızı sağlar. Özellikle yaşlı kişiler için kas kaybını engeller.
Göz sağlığının korunmasına yardım eder.
Osteoporoz yani kemik erimesini engeller.
Enerji verir. Gün içinde kaybedilen enerjinin bir kısmını karşılar.
Uzun süreli tokluk hissi uyandırır.
Kadınlar için meme kanserine yakalanma riskini azaltması da yumurta faydaları arasındadır.
Hamile veya emziren kadınlar için günlük besin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.
Çocukların haftada 2-3 kez sabah kahvaltısında bu yumurtayı tüketmesi önerilir.
Beyin fonksiyonlarını da geliştirir. Beyin zarlarını korur.
Habertürk