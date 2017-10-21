Mavi Marmara katillerine takipsizlik
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mavi Marmara gemisine saldırarak 10 Türk vatandaşını şehit eden siyonist İsrail askerleri için takipsizlik kararı verdi.21 Ekim 2017 Cumartesi 17:15
Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldıran İsrail askerleri 10 Türk vatandaşını katletmiş, onlarca aktivisti de yaralamıştı.
31 Mayıs 2010’daki saldırının ardından İsrail, gözaltına aldığı kişlere de işkence yapmıştı. Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre BM raporları ve Lahey Savcılığı’nın kararlarında “insanlık ve savaş suçu” olarak kayıtlara geçen katliama takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail ve Türkiye arasındaki anlaşmayı gerekçe göstererek “kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetti.
Takipsizlik kararı Mavi Marmara şehitlerinin yakınları ve tüm mağdurlara gönderildi.
Anlaşma gereği Tel Aviv’den 20 milyon dolar tazminat alan Türkiye, davaların muhatabı haline geldi. Saldırıda yaralanan Zeki Kaya, Türkiye’ye 260 bin TL tazminat davası açtı. Yurt dışındaki mağdurlar dahil çok sayıda kişinin Türkiye’ye dava açacağı, miktarın 20 milyon doların çok üzerinde olacağı değerlendiriliyor.
İstanbul Başsavcılığı, operasyon talimatını veren İsrail’li 4 üst düzey komutan hakkında 9’ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açmış, kırmızı bülten çıkartılmasına karar vermişti.
Ancak kırmızı bülten kararları Interpol’e gönderilmedi. Anlaşma imzalandıktan sonra da İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava düşürüldü. Fakat saldırıyı gerçekleştiren ve kimlikleri belirlenemeyen askerlerle ilgili soruşturma ayrı yürütülüyordu.
Başsavcılık isimleri bile belirlenemeyen askerler hakkındaki soruşturmanın da kapatılmasına hükmetti. Takipsizlik kararında davanın da aynı anlaşma gereğince düşürüldüğü hatırlatıldı.
İsrail’in yaptığı katliamın hesabını vermez hale getiren o anlaşmada Mavi Marmara saldırısı da “konvoy hadisesi” olarak tanımlanıyor. Anlaşmanın 4’ncü maddesinin 2’nci cümlesindeki o düzenleme şöyle: “Her halükarda bu anlaşma İsrail’in İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye’de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır.”
DOSYALAR ALELACELE KAPATILIYOR
Mağdurlar Mavi Marmara davasının düşürülmesine yaptıkları itirazın istinaf mahkemesinde sonuçlanmasını bekliyor. Bu süreç tamamlanmadan askerlerle ilgili de takipsizlik kararı verilmesine ise sert tepki gösteren mağdurlar, yargının anlaşmaya bağlı hareket etmesine itiraz ediyor.
Mağdur aileleri avukatlarından Gülden Sönmez; “İtiraz süreci tamamlanmadı. Mahkemenin kararını vermesini beklemeden, alel acele takipsizlik kararı verilerek, İsrail aleyhinde yargıdaki tüm dosyaların kapatılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz. Daha önce isimlerini, fotoğraflarını, bilgilerini verdiğimiz, artık faili meçhul olmaktan çıkmış olan şüpheliler hakkında davaların açılmasını talep edeceğiz. Diğer tespit edilemeyenler için de soruşturmanın devam etmesini istiyoruz. Bu anlaşma hukuksuzdur ve ceza soruşturmalarını ya da yargılamalarını etkileyemez.” ifadelerini kullandı.
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Bakır1 gün önce Demedi demeyin takipsizlik kararı veren hakim ve savcılar double kripto fetöcüdür. Derhal gereği yapılmalı fatih20231 gün önce o şöyle ise bu böyle ise ne olacak halimiz! Adalete güvenmek zorundayiz.... bunun için adaletin bağımsiz olması şart. HÜSEYİN1 gün önce BU KARARI SOSYAL MEDYADA BOL BOL PAYLAŞALIM Kİ DUYULSUN HT1 gün önce Yusuf kardeş, zaten hükümetin anlaşmasını gerekçe göstererek hakim takipsizlik kararı vermiş. Hükümet anlaşma imzalayıp, büyükelçiler atanınca suçlama geri çekilmiş oluyor,hakim ne yapsın. Herşeyi Fetöye bağlar, gölgemizden şüphelenir olduk, ne kötü durum. HT1 gün önce Beni anlayan anladı, hükümetin iyi işlere sahip çıktığı gibi, yanlışlardada sorumluluğu üstlenmesi,yanlışları muhalefete yüklemeye çalışmaması gerektiğini kasdettim, Fetöde olduğu gibi. Bazende yorumcu arkadaşlar, hükümet yanlışını kabul ettiği halde, kraldan çok kralcı olup, yukarıda ismini sayamadıklarımıda suçlayarak kendilerini iyi hissediyorlar herhalde. Hakan1 gün önce Herşeyi reise mi Soracağız???? Ahmet Yücel1 gün önce "Uemuet" rumuzlu kardeşim.TAKDİRİ HÜDA'DIR MAKAM."Hüda'nındır cemi işler, kulunun elinden işler."Allah'ın hikmetinden sual olunmaz.Bir MELHAMEYİ KÜBRA ile ZAFER İSLAMINDIR. Ahmet Yücel1 gün önce İsrail ile yapılan anlaşma ile ablukaların çoğuna son verilmişti, 20 milyon dolar tazminat alınmıştı. Bu anlaşma sonucunda zulumlerden bunalan kardeşlerimizin Türkiye'ye Erdoğan'a dualar ettiğini hatırlıyorum. Mahkemenin bu anlaşmayı öne sürerek MAVİ MARMARA DAVASINI sonlandırması yanlıştır. Üst mahkemelere itiraz yapılacaktır diye ümit ediyorum. Kim ne yaparsa yapsın, Kudüs mutlaka fethedilecek. Siyonist İsrail yok olacak, ABD'i de dağılacak. "HAK GELDİ, BATIL YOK OLDU." Zafer İslamındır kardeşlerim. Yusuf 1 gün önce Yatakipsizlikkararıverenhakim kriptoFetöcü ise. Bu ihtimalolamaz mı. Uemuet 1 gün önce Bu konunun uzmanları ve muhatapları ve mağdurları hükümeti uyardı. Her zamanki gibi gurur ve kibire bürünmüş ve bir sey yapılacak ise en iyisini ben yaparım diyen hastalikli zihniyetiödüllendirdiginiz sürece gelecek musibetlere hazır olun. Uyandığınızda elimizde bir sey kalmamış olabilir.