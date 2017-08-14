Mavi Marmara gazisine İsrail zulmü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda, “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkalım. İmkanı olan herkes Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ziyaret etsin.” sözleriyle yaptığı çağrının ardından Filistin’e giden Mavi Marmara gazisi Erdem Sezer’in işgalci İsrail’in zulmüne maruz kaldığı ortaya çıktı. Ben Gurion Havalimanı’nda alıkonulan Erdem Sezer’in, gün boyu süren ve manevi işkenceye dönüşen sorgusunun ardından Kudüs’e gitmesine izin verilmeyerek deport edildiği belirlendi. Sorgusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne düşündüğünün sorulduğunu söyleyen Erdem Sezer, yaşadıklarını gazetemiz Akit’e anlattı.

“REİS’İN ÇAĞRISIYLA YOLA ÇIKTIM”

Mavi Marmara gazisi Erdem Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Mayıs’ta yaptığı konuşmada Müslümanlar’ın Mescid-i Aksa’yı çok az ziyaret ettiğinden şikayet ederek bu kutsal topraklara daha çok ziyaret gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki çağrısı üzerine harekete geçtiğini belirtti. Erdem Sezer, “Zaten içimde bir kor gibi duran Kudüs aşkı, Reis’in bu sözleriyle bir kez daha alevlendi ve gidiş yollarını aramaya koyuldum. Elhamdulillah bu sırada iyi bir imkanla 4 günlük bir tura yazılmak nasip oldu. Tur şirketinin yaptığı başvuru sonucu vizem çıktı.” diye konuştu.

HAVALİMANINDA ALIKOYDULAR

10 Ağustos’ta saat 11:00’de havayoluyla Filistin’e doğru yola çıktıklarını ifade eden Erdem Sezer, “Uçağa binene kadar geçilen bir dizi güvenlik araması ve soruşturması yapıldı ve hiçbir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak 2010’daki Mavi Marmara konvoyuna katıldığım için İsrail tarafından mimlendiğimi biliyordum. Saat 13:00 civarı Ben Gurion Havalimanı’na vardık. Burası, 2010’da İsrail’in gemimize yaptığı alçak saldırı sonrasında sınırdışı edildiğimiz yerdi. Burada babamın ve dedelerimin adını sorarak zorluk çıkarmaya başladılar. Ardından pasaportumu bir işgal görevlisine verdiler ve beni bekleme odasına götürerek alıkoydular. Burada hiçbir gerekçe gösterilmeksizin yaklaşık 4 saat bekletildim. Ardından sorgu odasına götürdüler. Henüz sorgunun başında önüme Mavi Marmara ile ilgili evraklar koydular.” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I SORDULAR”

Saatler süren esaret esnasında tonu yükselen bir sorgu silsilesine tabi tutulduğunu aktaran Sezer, şöyle devam etti: “Farklı odalarda, farklı kişiler aynı soruları tekrar tekrar sordular. Cevap vermeme fırsat vermeden peş peşe soru sorup üzerimde baskı kurmaya çalıştılar ve önüme koydukları İbranice evrakları imzalamamı istediler. ‘İmzalamazsan buradan çıkamazsın, günlerce, belki de aylarca burada kalırsın’ diye de tehdit ettiler. Psikolojik baskı kurarak belgeler imzalatmaya ve ağzımdan bu muamelelerini haklı gösterecek cevaplar almaya çalıştılar.” Siyonist güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de kendisine soru yönelttiğini belirten Sezer, “’Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz’ diye sordular. Bu sual oldukça ilginç ve manidardı. Reis hakkında menfi bir söylemde bulunsam muhtemelen esareti sonlandırıp, seyahatime koydukları engeli kaldıracaklardı. Ama istediklerini alamadılar. Bu gibi bir duruma hazırlıklı gittiğim için sorularına sakinliğimi koruyarak cevap verdim ve hiçbir evrak imzalamadım elhamdülillah.” dedi.

25 SAATLİK ESARET

Erdem Sezer, esaretinin 7. saatinde Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu’nu bilgilendirdiğini ve bu görüşmenin ardından gece saatlerinde sorgusuna son verilerek deport edildiğini söyledi. Sezer, “Terör devleti İsrail’in seyahat özgürlüğüme mani olmasının ardından THY uçağıyla İstanbul’a döndüm. Deport işlemlerinin İstanbul ayağıyla birlikte özgür kalmam gece 2 civarını buldu. Yıllardır Filistin’i işgal altında tutan, Kudüs’ü esir almış olan İsrail, beni de 25 saat alıkoymuş oldu. İnsan hakları savunucuları bu keyfiliğe karşı sesini yükseltecek mi acaba? Göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN AKSA’YA KAVUŞACAĞIZ”

İkinci kez İsrail zulmüne maruz kalan Erdem Sezer, sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Biz Türkiye olarak 10 kardeşimizi şehid eden katillerin davalarını İsrail ile yapılan anlaşma gereği düşürürken, bunun karşılığında Mavi Marmara yolcularının da mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel itibariyle ise Aksa’yı gündemimize almalı, oraya sık sık ziyarete giderek gönül bağımızı kuvvetlendirmeliyiz. Buna mecburuz. Bir an evvel bu suni gündemlerden sıyrılıp asıl gündemimize, Kudüs’e dönmemiz gerekiyor. Deport edilmeme ve giriş yasağı konulmasına rağmen 'Birgün seni mutlaka göreceğim ey Aksa’ demekten vazgeçmeyeceğim. İnanyorum ki bu zulüm elbet bir gün bitecek ve Aksa bize, biz Aksa’ya kavuşacağız.”



FARUK ARSLAN

