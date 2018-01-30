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Mavi listedeki kadın terörist ikna edildi

'Mavi' listede olan 1.5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ'lı terörist Demet Taşar, polisin telefonla iletişim kurup ikna etmesi sonucu Suriye’den Türkiye’ye getirilerek gözaltına alındı. Canlı bomba listesindeki Demet Taşar’ın bir haftalık evliyken DEAŞ’a katıldığı öğrenildi

30 Ocak 2018 Salı 09:06
Mavi listedeki kadın terörist ikna edildi

Suriye’de komuta merkezi konumundaki Rakka ve Deyrizor’u kaybeden terör örgütüDEAŞ, Mayadin bölgesine sıkıştı. DEAŞ bünyesindeki yabancılar kendi ülkelerine dönmek için örgütten ayrılıp Türkiye sınırına gelmeye başladı. Silah ve bomba eğitimi alan, saldırı potansiyeli olan bu kişilerin Türkiye’ye sızma ihtimaline karşı güvenlik güçleri sınır bölgesinde sıkı tedbirler aldı.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre sınır bölgesinde önlemlerini artıran Şanlıurfa polisi de, terör örgütü PYD/YPG’nin ele geçirdiği Deyrizor’dan kaçarak sınıra gelen ve Türkiye tarafına geçmek isteyen DEAŞ üyesi kişileri takibe aldı.

PYD/PKK’DAN ÖNCE SINIRDAN ALDILAR

Şanlıurfa polisi, 1.5 milyon lira ödülle ‘Mavi’ listede bulunan ve Interpol tarafından da kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Demet Taşar’ın Türkiye’ye geçmek için sınıra geldiğini tespit etti. Polis ekipleri, Deyrizor bölgesinde DEAŞ’tan ayrılan ve yanındaki 3 kadın ve 5 çocukla sınır bölgesine gelen Taşar’ın Türkiye’ye geçememesi durumunda PYD/PKK’ya katılma ihtimali bulunması üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonucu teslim olma eğilimi bulunduğu öğrenilen Taşar ile hemen telefon irtibatı kuruldu ve sınıra gelip güvenlik güçlerine teslim olması konusunda ikna edildi. Demet Taşar, yanında bulunan kişilerle birlikte PYD/PKK tarafından yakalanmadan geçen pazartesi sınıra geldi ve Şanlıurfa polisi tarafından gözaltına alındı.

1 HAFTALIK EVLİYKEN DEAŞ’A KATILDILAR

Yanındaki 3 kadınla birlikte soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman’a götürülen ve emniyette sorguya alınan Demet Taşar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Demet Taşar’ın eşi Mehmet Taşar’ın da DEAŞ üyesi olduğu ve mavi listede bulunduğu öğrenildi. Babası devlet memuru olan Mehmet Taşar’ın henüz bir haftalık evliyken eşi Demet Taşar ile DEAŞ’a katıldığı belirtildi. Dokumacılar grubunda bulunan Mehmet Taşar’ın halen Suriye’de olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:06
  1. deaş
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  3. suriye
  4. mavi liste
  5. terörist
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