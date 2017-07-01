Mavi gözleri 2 hastanın görmesini sağlayacak

Çanakkale’de 2010 yılında böbrek yetmezliği başlayan Simge Gündoğ’a annesi Muhterem Cambaz tarafından bir böbreği bağışlandı. 3 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Gündoğ’un böbreği enfeksiyon dolayısıyla 2013 yılında yeniden iflas etti. Daha sonra 4 yıldır diyalize bağlı bir yaşam süren Simge Gündoğ önceki gün serinlemek için girdiği denizde yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Genç kız Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Simge Gündoğ’un gözleri ve karaciğeri kendi isteği üzerine organ bekleyen hastalara bağışlandı. Bursa’dan gelen ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Simge Gündoğ’un organları şifa bekleyen hastalara götürülecek.

’Organlarımı bağışlayın’

Çanakkale Organ Nakli İl Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü, Simge Gündoğ’un ameliyata girmeden önce annesi Muhterem Cambaz ve babası Hasan Salih Gündoğ’a öldüğü takdirde organlarını bağışlaması yönünde vasiyette bulunduğunu söyledi. Dr. Ülkü, "Doktorlar, Sevgili Simge’nin yaşaması için çok çaba sarf ettiler ama olmadı. Simge’nin karaciğeri ve iki gözü başka hastalarda hayat bulacak. Acılı aileye de sabırlar diliyor ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.