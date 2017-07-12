'Mavi bereli' komandolar Katar'a indi

Türk Silahlı Kuvvetleri Katar’a kurduğu üsse yeni asker sevkiyatını dün gerçekleştirdi. 1’inci Ordu’ya bağlı yaklaşık 45 kişilik komando (mavi bereli) birliği Katar’a gitti.



Katar’daki Mehmetçik sayısı 150’yi geçti

Hürriyet'in haberine göre; Katar’daki üste ilk etapta 88 asker gitmiş, kısa süre önce de 23 asker daha gönderilmişti. Son sevkiyatta askeri araç veya mühimmat gönderilmedi.Bundan sonraki sevkiyatın da 16-19 Temmuz'da olması bekleniyor.

25 asker olarak planlanan birlik topçulardan oluşacak. Topçu askerlerle birlikte 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin de Katar’a götürülmesi planlanıyor. Topçuların sevkiyatından sonra iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat yapması öngörülüyor.

Katar tezkeresi

2017'de ise son olarak TBMM Genel Kurulu'nda bazı Arap ülkeleriyle diplomatik kriz yaşayan Katar'a Türk askerinin konuşlanmasının önünü açacak kanun tasarısı kabul edildi. Kanun tasarısı, Doha'da 28 Nisan 2016'da iki ülke tarafından imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde hazırlandı.