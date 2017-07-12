'Mavi bereli' komandolar Katar'a gönderildi!

Böylece Katar’daki Türk asker sayısı 150’yi geçti. Katar’daki üste ilk etapta 88 asker gitmiş, kısa süre önce de 23 asker daha gönderilmişti. Son sevkiyatta askeri araç veya mühimmat gönderilmedi.



Bundan sonraki sevkiyatın da 16-19 Temmuz arasında olması bekleniyor. 25 asker olarak planlanan birlik topçulardan oluşacak. Topçu askerlerle birlikte 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüslerinin de Katar’a götürülmesi planlanıyor. Topçuların sevkiyatından sonra iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat yapması öngörülüyor.