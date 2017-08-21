Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mattis Türkiye'ye kırmızı dosya ile geliyor!

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri’nin Ankara ziyaretinin ardından, ABD Savunma Bakanı James Mattis Türkiye’ye geliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:45
Mattis Türkiye'ye kırmızı dosya ile geliyor!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 23 Ağustos Çarşamba günü Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Mattis’in, günübirlik Ankara ziyareti sırasında çantasında kırmızı dosyalar bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Telafer operasyonunun hemen sonrası gerçekleşmesiyle dikkat çeken ziyarette, görüşmenin ana başlıkları şunlar olacak:

REFERANDUM: 25 Eylül’de Kuzey Irak’ta referandum yapacaklarını açıklayan Kürtlerin, ABD’nin onayı olmadan böyle bir adım atmayacağı kamuoyunda sık sık dile getiriliyor. Kuzey Irak’ın bağımsızlığını kazanması durumunda, Suriye’nin kuzeyinde PYD kontrolündeki kantonlarda da ekim ayında yerel seçim yapılacak. Bu iki kritik gelişme, bölgede fiili bir Kürt bölgesi kurulmasını gündeme getirecek. Ankara, Mattis’e, bunun kabul edilemez olduğunu ve bunun güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu anlatacak. Bölge ülkelerinin buna karşı olduğu vurgulanacak ve bağımsızlığın iç savaşı tetikleyeceği vurgusu yapılacak.

PYD RAPORLARI: ABD, her ay Türkiye’ye, YPG’ye Suriye için verdiği silahların raporunu gönderiyor. Son raporda, YPG’ye sadece zırhlı araçlar ve teçhizat sağlandığı, silah ve mühimmat verilmediği belirtildi. Mattis’in Ankara ziyaretinde PYD krizi ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacağı ifade ediliyor.

HEYET TAHRİR ŞAM: ABD’nin Suriye’de Fırat’ın batısına geçip güneye doğru PYD ile inerek hâkimiyet alanını genişletmesi, gerek Rusya gerek Türkiye açısından rahatsızlık yaratmıştı. Özellikle El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki dengeleri değiştirmesi ve İdlib’e yönelik operasyon sinyali vermesi, yeni bir krize neden olmuştu. ABD medyasında öne çıkan haberlerde HTŞ’nin yükselişini önlemek için Türkiye’nin askeri operasyon yürütmesinin şart olduğu yorumları, "Türkiye, sahada kara gücü olarak öne mi sürülüyor?" eleştirilerine neden olmuştu. Mattis ile görüşmede, olası İdlib operasyonu da değerlendirilecek.

S-400 MESELESİ: Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzeleri ABD ve NATO ülkelerinde rahatsızlık yaratmıştı. Mattis, "Bu sistemler NATO’nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak. Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı?" demişti. Mattis’in, ABD hükümetinin bu konudaki görüşlerini aktarması bekleniyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:45
  1. abd
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. ırak
  5. suriye
  6. Ankara
  7. nurettin canikli
  8. mevlüt çavuşoğlu
  9. idlib
  10. ypg
  11. mattis
  12. Dış Politika Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    1. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    2. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    3. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    4. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    5. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    6. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    7. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    8. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    9. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    10. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    11. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    12. Borsa haftaya yatay başladı
    13. Servis araçları hakkında flaş karar!
    14. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    15. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    16. Memur zammında Erdoğan devrede
    17. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    18. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    19. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    20. İstanbul'da Jandarmadan 'drone'lu..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi