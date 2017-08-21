Mattis Türkiye'ye kırmızı dosya ile geliyor!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, 23 Ağustos Çarşamba günü Türkiye’ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Mattis’in, günübirlik Ankara ziyareti sırasında çantasında kırmızı dosyalar bulunacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Telafer operasyonunun hemen sonrası gerçekleşmesiyle dikkat çeken ziyarette, görüşmenin ana başlıkları şunlar olacak:

REFERANDUM: 25 Eylül’de Kuzey Irak’ta referandum yapacaklarını açıklayan Kürtlerin, ABD’nin onayı olmadan böyle bir adım atmayacağı kamuoyunda sık sık dile getiriliyor. Kuzey Irak’ın bağımsızlığını kazanması durumunda, Suriye’nin kuzeyinde PYD kontrolündeki kantonlarda da ekim ayında yerel seçim yapılacak. Bu iki kritik gelişme, bölgede fiili bir Kürt bölgesi kurulmasını gündeme getirecek. Ankara, Mattis’e, bunun kabul edilemez olduğunu ve bunun güvenlik çıkarlarına aykırı olduğunu anlatacak. Bölge ülkelerinin buna karşı olduğu vurgulanacak ve bağımsızlığın iç savaşı tetikleyeceği vurgusu yapılacak.

PYD RAPORLARI: ABD, her ay Türkiye’ye, YPG’ye Suriye için verdiği silahların raporunu gönderiyor. Son raporda, YPG’ye sadece zırhlı araçlar ve teçhizat sağlandığı, silah ve mühimmat verilmediği belirtildi. Mattis’in Ankara ziyaretinde PYD krizi ile ilgili kapsamlı bir rapor sunacağı ifade ediliyor.

HEYET TAHRİR ŞAM: ABD’nin Suriye’de Fırat’ın batısına geçip güneye doğru PYD ile inerek hâkimiyet alanını genişletmesi, gerek Rusya gerek Türkiye açısından rahatsızlık yaratmıştı. Özellikle El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) İdlib’deki dengeleri değiştirmesi ve İdlib’e yönelik operasyon sinyali vermesi, yeni bir krize neden olmuştu. ABD medyasında öne çıkan haberlerde HTŞ’nin yükselişini önlemek için Türkiye’nin askeri operasyon yürütmesinin şart olduğu yorumları, "Türkiye, sahada kara gücü olarak öne mi sürülüyor?" eleştirilerine neden olmuştu. Mattis ile görüşmede, olası İdlib operasyonu da değerlendirilecek.

S-400 MESELESİ: Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füzeleri ABD ve NATO ülkelerinde rahatsızlık yaratmıştı. Mattis, "Bu sistemler NATO’nunkilerle hiçbir zaman uyumlu olmayacak. Türkler gerçekten S-400 füzeleri alacak mı?" demişti. Mattis’in, ABD hükümetinin bu konudaki görüşlerini aktarması bekleniyor.