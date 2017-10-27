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Matrix kodlarının sırrı ortaya çıktı

Matrix filmlerinin açılışında görülen yeşil kodların sırrı ortaya çıktı.

27 Ekim 2017 Cuma 00:56
Matrix kodlarının sırrı ortaya çıktı

Matrix filmlerinin prodüksiyon tasarımda çalışan Whiteley, film serisinin açılış sahnesi hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Whiteley, yakından bakınca Japonlara ait hiragana, kanji ve katagana alfabesine ait karakterler olduğu görülen yeşil kodları eşinin çeşitli yemek tarifleri kitaplarından aldığını belirtti.

“Herkese Matrix kodlarının Japon suşi tariflerinden ibaret olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum” diyen İngiliz görsel efekt tasarımcısı sözlerine “Kod olmasaydı Matrix de olmazdı. Eşimin yemek kitaplarını karıştırdım ve oradaki metinleri dijital ortamda görselleştirdim” şeklinde devam etti.

Başrollerinde Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishborne ve Hugo Waving’in oynadığı ve Wachowski kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı Matrix 1999 yılında yılında gösterme girmişti. İzleyiclerin büyük beğenisini kazanan film, ileryen yıllarda “Matrix Reloaded”(2003) ve “Matrix Revolutions”(2003) ile tekrar seyircilerin beğenisine sunuldu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 00:56
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