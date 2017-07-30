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Matias Delgado futbola veda etti

2006-2010 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Arjantinli 10 numara Matias Delgado, 34 yaşında futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:16
Matias Delgado futbola veda etti

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş'ta forması giyen Arjantinli futbolcu Matias Delgado, 34 yaşında futbola veda etti.

Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Arjantili futbolcu en son İsviçre Ligi ekiplerinden Basel forması giydi.

Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:16
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. İsviçre
  4. Arjantin
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