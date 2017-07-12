Mathieu Valbuena'ya Fransız yargısından kötü haber

Yargıtay, Versay İstinaf Mahkemesi'nin iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili aldığı kararı, usulde görülen hata yüzünden bozdu. Yargıtay, bu davanın bu kez Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ele alınmasını kararlaştırdı.

Benzema'nın itirazı haklı bulundu

Gerekçeli kararda, soruşturmayı yürüten adli polisin tarafsızlığı ile ilgili şüpheler üzerine Benzema'nın avukatı tarafından yapılan itirazın haklı bulunduğu kaydedildi.

Benzema'nın avukatı Patrice Spinosi, basına yaptığı açıklamada, "Bugün Yargıtay'ın verdiği karar müvekkilimin bir sonraki mahkemedeki duruşmasında aklanmasının önünü açabilir" dedi.

Versay İstinaf Mahkemesi, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Şantaj iddiası