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Mathieu Valbuena'ya Fransız yargısından kötü haber

Fransız Yargıtayı, Fenerbahçe'ye transfer olan Valbuena tarafından İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Karim Benzema'ya karşı açılan davada, Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı kararı iptal etti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
Mathieu Valbuena'ya Fransız yargısından kötü haber

Yargıtay, Versay İstinaf Mahkemesi'nin iddianamenin kabul edilmesiyle ilgili aldığı kararı, usulde görülen hata yüzünden bozdu. Yargıtay, bu davanın bu kez Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ele alınmasını kararlaştırdı.

Benzema'nın itirazı haklı bulundu

Gerekçeli kararda, soruşturmayı yürüten adli polisin tarafsızlığı ile ilgili şüpheler üzerine Benzema'nın avukatı tarafından yapılan itirazın haklı bulunduğu kaydedildi.

Benzema'nın avukatı Patrice Spinosi, basına yaptığı açıklamada, "Bugün Yargıtay'ın verdiği karar müvekkilimin bir sonraki mahkemedeki duruşmasında aklanmasının önünü açabilir" dedi.

Versay İstinaf Mahkemesi, Benzema ve diğer üç sanık hakkındaki suçlamanın düşmesi için yapılan başvuruyu reddetmişti.

Şantaj iddiası

  • Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, Mathieu Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Valbuena'ya, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun kendisine gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin euro istendiği öne sürülüyor.
  • Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer bazı sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmıştı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hakkındaki dava nedeniyle Benzema'yı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna almamıştı. Deschamps, Cezayir asıllı futbolcuyu kadroya dahil etmemesi nedeniyle ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.
Fransa Milli Takımı'ndan çok iyi dost oldukları bilinen Valbuena ve Benzema'nın arası kaset olayından sonra açılmıştı.
Fransa Milli Takımı'ndan çok iyi dost oldukları bilinen Valbuena ve Benzema'nın arası kaset olayından sonra açılmıştı.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
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