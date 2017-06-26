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Mathieu Valbuena'dan veda mesajı! F.Bahçe için...

Fenerbahçe’nin Fransız ekibi Olympique Lyon’dan transfer ettiği Valbuena, Olmypique Lyon ve Fransız taraftarlar için bir veda yazısı yayınladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
Mathieu Valbuena'dan veda mesajı! F.Bahçe için...

Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından Olympique Lyon Başkanı Aulas, Lyon taraftarı ve Fransız ekibine veda ettiği bir paylaşım yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, ’Tüm taraftarlarıma ve Lyon’da tanıştığım herkese’ diyerek başladığı veda yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz koşullarda Lyon’a gelmiştim. Ve ilk sezonum kolay değildi. Ancak çok çalışarak bu 2 yıl boyunca en güzel maceralarımı yaşadım. Mükemmel hatıralar ve mutlulukla görevimi tamamlayarak bugün ayrılıyorum. Bu iki sezon boyunca mükemmel rastlantılar ve unutulmaz anlar yaşadım. Bu şehirde bu stadyumda ve muhteşem atmosferde çok güzel anlar yaşadım. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun güveni benim bu sezon en iyi şekilde oynamamı sağladı. Aynı zamanda tüm bu anları yaşadığım takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ve kötü zamanlarda beni destekleyenler teşekkür ederim. Desteğiniz olmasaydı bu tecrübeler aynı güzellikte olmazdı ve bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksınız. Bu güçlü hatıraları unutmayacağım ve Lyon forması altındaki olağanüstü alkışı da asla unutmayacağım. Gelecekte hepinize en iyilerini dilerim. Kariyerimin yeni sayfası ve Fenerbahçe için heyecanlıyım. Futbol ülkesi olan Türkiye’de olduğum sürece beni destekleyeceğinizden eminim."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:50
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