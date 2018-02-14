Mathieu Valbuena gerçeği! Aykut Kocaman kabul etmedi

Fenerbahçe'de son dönemde tartışılan konulardan biri Valbuena'nın 11'de oynamamasıydı. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu konuda eleştiri oklarını üzerine çekerken, Fransız oyuncuyla ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Çin ekiplerinden Renhe'nin, 33 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 8 milyon euro önerdiği öğrenildi.



ONA İHTİYACIM VAR



Yönetimin, konuyla ilgili görüş aldığı Kocaman'ın, teklif için çok net konuştuğu ifade edildi.



Tecrübeli teknik adamın, şampiyonluk yarışında Valbuena'yı ihtayacı olduğu ve satılmasına karşı çıktığı kaydedildi.